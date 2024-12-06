تعرف على تفاصيل حالة الطقس ليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

الطقس أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما ستكون حالة الطقس مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت خرائط الطقس، نشاط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

حالة البحرين

البحر المتوسط، ستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وكذا سيشهد البحر الأحمر حالة مستقرة وسيبلغ ارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ويستعرض موقع الموجز، درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية..

- درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في بنها الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في وادى النطرون الصغرى 14 العظمى 23.

- درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في المنصورة الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24.

- درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 18.

- درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 24.

- درجات الحرارة في طابا الصغرى 07 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26.

- درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في العلمين الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26.

- درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 25.

- درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 26.

- درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 25.

- درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25.

- درجات الحرارة ف أسوان الصغرى 11 والعظمى 26.

- درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 24.

- درجات الحرارة في أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 26.

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