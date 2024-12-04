حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 وغدا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وخريطة سقوط الأمطار، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدف علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأمطار سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي معرفة درجة حرارة الطقس، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس 5 ديسمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الخميس 5 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا الخميس فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 24 والصغري 11.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة.

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