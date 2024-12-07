حالة الطقس اليوم السبت 7-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تتميز حالة الطقس اليوم السبت في مصر بالأجواء المعتدلة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، مع انحسار فرص سقوط الأمطار لى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، فضلًا عن تكون الشبورة المائية، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024 وغدا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وخريطة سقوط الأمطار، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدف علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح اليوم السبت علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة وارتفاع الموج من 0.5: 1.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا وقد تكون كثيفة أحيانًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 8 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبخصوص درجات الحرارة غدا الأحد فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغري 15، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 23 والصغري 10، وجنوب الصعيد 27 والصغري 12.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة إلى جانب تكون الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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