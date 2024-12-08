تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2025

في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أصبحت حالة الطقس أكثر تقلباً وتطرفاً، وفي مصر، يتابع المواطنون عن كثب توقعات الأرصاد الجوية، حرصاً على الاستعداد للتغيرات المفاجئة في حالة الطقس، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أحدث التوقعات الجوية، ونناقش تأثير التغيرات المناخية على حالة الطقس في مصر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 8 ديسمبر 2025

ويشهد اليوم طقسًا معتدلًا على أغلب أنحاء البلاد، خاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيشهدان طقسًا دافئًا، ومع حلول الليل، ستنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس باردًا على جميع أنحاء الجمهورية.

نصائح هيئة الأرصاد

وتنصح هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الصباح الباكر، وكذا أهمية توخي الحذر ، نظرا للتوقعات التي تفيد بوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

الطقس

درجات الحرارة المتوقعة لليوم 8 ديسمبر 2025

درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى

العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

درجة الحرارة على الوجه البحرى

العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية

العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية

العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد

العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

حالة البحرين الأحد 8 ديسمبر 2025

ويقدم الموجز، توقعات الأرصاد الجوية لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فمن المتوقع أن يشهد البحر الأبيض المتوسط غداً أمواجاً خفيفة إلى متوسطة الارتفاع، تتراوح بين 1.5 و 2 متر، بينما ستكون الرياح السائدة شمالية غربية.

وأما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعها لأن يشهد البحر الأحمر أمواجاً متوسطة الارتفاع، تتراوح بين 1.5 و 2 متر، مع رياح تتغير اتجاهها من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي.

وختاما، تعتبر التنبؤات الجوية الدقيقة ركناً أساسياً في حياتنا المعاصرة، فهي تؤثر بشكل مباشر على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

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