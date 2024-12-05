لماذا نصاب بالمرض أكثر في الشتاء؟.. عوامل تأثير الطقس على صحتنا

يعد فصل الشتاء من الفصول التي تتغير فيها الظروف البيئية بشكل كبير، ما يؤثر على صحة الإنسان، ففي هذا الوقت من السنة، يشهد الجسم تحديات صحية أكثر من الفصول الأخرى، إذ تتعرض المناعة للضعف بسبب انخفاض درجات الحرارة والظروف الجوية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، تتغير أنماط الحياة والعادات اليومية في الشتاء، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

يقدم موقع الموجز، في هذا التقرير الأسباب التي تجعلنا نمرض في الشتاء وكيف يمكننا الوقاية منها للحفاظ على صحتنا في هذا الموسم البارد، على النحو التالي:

لماذا نصاب بالمرض في فصل الشتاء؟

في فصل الشتاء، تكون درجات الحرارة منخفضة، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الجهاز المناعي، والبرد قد يضعف قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا، حيث أن البرودة تؤدي إلى تقليص تدفق الدم إلى الأطراف، ما يجعل الأنسجة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

أسباب المرض في الشتاء

الهواء الجاف في الشتاء يمكن أن يسبب جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، ما يجعلها أقل قدرة على مقاومة الفيروسات، وهذا يزيد من احتمالية الإصابة بالزكام والإنفلونزا. كما أن انخفاض الرطوبة يمكن أن يسهم في انتشار الفيروسات في الهواء.

الاختلاط في الأماكن المغلقة

في الشتاء، يفضل الناس البقاء في أماكن دافئة مغلقة، مما يؤدي إلى تقاربهم بشكل أكبر، هذا يساهم في انتقال الأمراض من شخص لآخر، خصوصًا الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا والرشح.

برد الشتاء

قصر ساعات النهار وقلة التعرض للشمس

مع قصر النهار في الشتاء، يقل التعرض لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين "د" في الجسم. هذا الفيتامين له دور مهم في تعزيز الجهاز المناعي، وبالتالي نقصه قد يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.

برودة الشتاء

الزيادة في تناول الأطعمة الثقيلة

في الشتاء، يميل الكثيرون إلى تناول الطعام الثقيل والدسم، ما قد يؤثر سلبًا على جهاز المناعة، الأطعمة الغنية بالدهون قد تزيد من الالتهابات في الجسم، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى

انتشار الفيروسات والبكتيريا

في فصل الشتاء، تكون الفيروسات مثل "فيروس الإنفلونزا" و"فيروس كورونا" أكثر نشاطًا في الأجواء الباردة والجافة، وهذا يسهل انتشارها بين الناس عبر الهواء أو التلامس المباشر.

خمول الشتاء

كيف يمكن الوقاية من الأمراض في الشتاء؟

الحرص على تدفئة الجسم: ارتداء الملابس المناسبة التي تحمي الجسم من البرد.

شرب الماء بكثرة: على الرغم من انخفاض درجة الحرارة، فإن الجسم يحتاج إلى الترطيب، خصوصًا مع الهواء الجاف.

تعزيز النظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات.

الراحة والنوم الكافي: يساعد النوم الجيد في تقوية الجهاز المناعي.

التطعيمات: أخذ لقاحات الإنفلونزا واللقاحات الأخرى الموصى بها.

الأمراض في الشتاء تزيد بسبب التغيرات البيئية، مثل البرد والجفاف، بالإضافة إلى العوامل السلوكية مثل قضاء الوقت في الأماكن المغلقة، ولذلك، من الضروري تعزيز مناعتنا عبر اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على تدفئة الجسم.

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