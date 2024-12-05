توابل مهمة موجودة في المطبخ لعلاج نزلات البرد.. منها الكمون والفلفل الأسود

مع مستهل فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ترتفع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وبينما تعتبر الأدوية والعلاجات التقليدية أساسية للتعافي، وهناك عدة أنواع من التوابل الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورًا فعّالًا في التقليل من أعراض البرد وتقوية المناعة، لذا، سيرصد لكم الموجز في التقرير التالي أهم التوابل التي تساعد على علاج نزلات البرد في فصل الشتاء.

ومن أنواع التوابل التي نستخدمها في المطبخ يوميًا تعمل بشكل مباشر على علاج نزلات البرد التي تصيب العديد طوال فصل الشتاء وهي كالتالي:

توابل مهمة لعلاج نزلات البرد

أولا الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل من أقوى التوابل المستخدمة منذ قرون عديدة في علاج نزلات البرد، حيث تحتوي على مركبات مضادة للإلتهابات تقلل من احتقان الحلق وتعمل على تخفيف السعال.

كما يساعد في تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، ويمكن تناوله كمشروب دافئ مع العسل والليمون وذلك للحصول على أفضل النتائج.

الزنجبيل

الكركم:

يعد الكركم الذي يسمى أيضاً بالتابل الذهبي مليئ بخصائص مضادة للأكسدة والإلتهابات، يحتوي على مادة الكركمين التي تقوي من المناعة وتعين الجسم على مقاومة العدوى، ويمكن إضافته إلى الحليب الدافئ وذلك للحصول على مشروب يعرف بـ«الحليب الذهبي»، الذي يعد علاجًا طبيعيًا لنزلات البرد.

الكركم

القرفة:

تعتبر القرفة ليست مجرد تابل عطري، بل تحتوي أيضاً على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا من أجل مكافحة نزلات البرد.

وتعين القرفة أيضًا على تخفيض احتقان الحلق وتحسين الدورة الدموية، ويمكن استخدامها أيضاً في المشروبات الساخنة أو إضافتها إلى الطعام للحصول على فوائدها.

القرفة

توابل القرنفل:

يحتوي القرنفل على قدرته في تخفيف آلام الحلق وخفض السعال، ويحتوي على مركبات مضادة للميكروبات تعين على مكافحة العدوى.

ويمكن عليه في الماء وشربه كشاي، أو إستخدام زيته كعلاج موضعي وذلك لتخفيف احتقان الأنف.

القرنفل

الفلفل الأسود:

يعد الفلفل الأسود مقويًا للجهاز المناعي ومساعدًا على تقليل احتقان الأنف، ويحتوي على مادة البيبيرين التي تحسن من امتصاص العناصر الغذائية وتحسن من عملية التدفئة الداخلية للجسم، كما يمكن إضافته أيضاً إلى الشوربات أو المشروبات الساخنة مثل الحليب الذهبي بالكركم.

الفلفل الأسود

الكمون:

يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة، وله خصائص مطهرة تُساعد على مكافحة الفيروسات، ويعمل على تخفيف مشكلات الجهاز التنفسي مثل السعال والإحتقان، ويُمكن تناوله كشراب دافئ بواسطة غلي البذور في الماء.

الكمون

وأخيراً اليانسون والشمر

تعتبر هذه التوابل من أفضل الخيارات بهدف تهدئة السعال وتقليل مشكلات الجهاز التنفسي، وتحتوي على مركبات تعين على فتح الشعب الهوائية وتخفيف البلغم، ويمكن استخدامها كمشروب ساخن محلى بالعسل.

اليانسون والشمر

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