اليوم الأحد 8-12-2024.. تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

سيطرت الأجواء المعتدلة علي حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وخاصة القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 وغدا الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وخريطة سقوط الأمطار، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدف علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح اليوم الأحد علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح أحيانًا علي مناطق من أقصي الغرب وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 2:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين 9 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الاثنين 9 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا وقد تكون كثيفة أحيانًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح أحيانًا علي مناطق من أقصي الغرب وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 9 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

حالة الطقس

وبخصوص درجات الحرارة غدا الاثنين فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 28 والصغري 13.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن انحسار فرص سقوط الأمطار.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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