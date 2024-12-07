حالة الطقس اليوم السبت.. درجات الحرارة في كافة المحافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس اليوم السبت، مشددة أنه باردة وغائم في الصباح الباكر وفي الليل أيضاً، ومائل للبرودة طوال نهاراً على معظم أنحاء البلاد، ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية ضخمة تتكون صباحاً على الطرق المؤديه إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشماليه ووسط سيناء.

وهناك هدوء تام في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والأبيض المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الأمواج على من 0,5 إلى 1,5 متر.

- تنتشر في القاهرة الكبرى شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، وتكون الرياح متوسطة، وتبلغ سرعتها 16 كم/الساعة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيًّا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 80%، والصغرى 35%.

- وتسود في الوجه البحري ومدن القناة شبورة مائية يمكن أن تكون كثيفة أحيانًا، وتكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 16 كم/الساعة، وتنتشر أجواء غائمة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 50%.

• وتنتشر في السواحل الشمالية الغربية شبورة مائية، والرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 28 كم/الساعة، وتسود أيضا أجواء غائمة جزئيًّا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 55%.

• وتسود في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، والرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 22كم/الساعة، وتنتشر أجواء غائمة جزئيًّا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 60%، والصغرى 36%.

• وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الرياح نشطة أحيانًا، وتصل سرعتها إلي 28كم /الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 60%، والصغرى 36%.

- وفي شمال ووسط الصعيد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 16 كم/الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 60%، والصغرى 20%.

• وفي جنوب الصعيد الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 14 كم/الساعة، وتنتشر أجواء مشمسة، وتصل الرطوبة إلي النسبية العظمى 35%، والصغرى 15%.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في العاصمة الإدارية العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتصل درجة الحرارة العظمى إلي الإسكندرية 23 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في العلمين الجديدة والصغرى 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى في مطروح 23 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شرم الشيخ 27 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في الغردقة إلي 23 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في أسيوط إلي 24 درجة والصغرى 9 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في سوهاج إلي 25 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وقنا العظمى 27 الصغرى 10.

والأقصر العظمى 27 الصغرى 11.

حالة الطقس اليوم السبت

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