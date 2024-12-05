حالة الطقس اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن احتمالية سواد طقس بارد خلال الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر اليوم الخميس 5 ديسمبر لعام 2024 ومن المحتمل وصول درجات الحرارة الى معدلات متوسطة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والحدود الشمالية وشمال الصعيد بينما سيكون دافئ نسبيا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد

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طقس اليوم الخميس

وصرحت الهيئة، عن وجود احتمال ان تشهد مصر غدا شبورة مائية أو ضباب في ساعات الصباح المبكرة في بعض الطرق الزراعية والسريعة بالاضافة الى الطرق التي تحد في احد جانبيها المسطحات المائية

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توقعات هطول الامطار

وقد كشفت هيئة الارصاد الجوية ايضا عن توقعات بهطول أمطار تتراوح درجة شدتها من خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق في الحدود الشمالية الشرقية والحدود الشمالية الغربية بالاضافة الى شمال الوجه البحري على فترات متفاوتة خلال اليوم

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وقد اوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن درجات الحرارة المحتملة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 م وهي كما ذكرنا في السطور التالية

القاهرة :22\15

العاصمة الادارية 21\14

6 اكتوبر 21\13

بنها 22\14

دمنهور 22\15

وادي النطرون 22\14

كفر الشيخ 21\13

المنصورة 22\14

الزقازيق 22\14

شبين الكوم 21\13

طنطا 21\13

دمياط 22\15

بورسعيد 22\15

الاسماعيلية 23\12

السويس 22\14

العريش 22\9

رفح 21\9

الاسكندرية23\13

العلمين 22\13

مطروح 22\12

السلوم 22\10

شلاتين 27\17

حلايب 25\18

الفيوم 22\11

بني سويف 22\10

المنيا 23\9

اسيوط 21\9

سوهاج 22\10

قنا 24\9

الاقصر 24\10

اسوان 25\11

الوادي الجديد24\8

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