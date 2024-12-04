6 عادات خاطئة تجنبها عند الإصابة بالبرد لتسريع الشفاء

يصبح الجسم عند الإصابة بالبرد، في حالة من الجهد لمكافحة العدوى، مما يجعله أكثر عرضة للتعب وضعف المناعة، لتسريع عملية الشفاء والحد من الأعراض، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات وتجنب بعض العادات التي قد تزيد من سوء الحالة.

لذلك يقدم موقع الموجز، 6 عادات يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بالبرد لضمان التعافي بشكل أسرع، على النحو التالي:

ستة أمور يجب تجنبها عند الإصابة بالبرد

تجنب الإجهاد البدني

عندما تكون مصابًا بالبرد، فإن الجسم يكون في حالة من الضغط لمكافحة العدوى. ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بأنشطة بدنية شاقة يمكن أن تؤدي إلى إرهاق الجسم، مما يضعف جهاز المناعة ويطيل فترة التعافي، ومن الأفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة وتسمح لجسمك بالاسترخاء ليستعيد قوته.

عدم تناول الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة الدهنية والمقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي قد تؤدي إلى زيادة الالتهاب في الجسم، كما أنها قد تعيق عملية الهضم وتزيد من الشعور بالثقل، مما يسبب اضطرابات في المعدة أثناء فترة الإصابة بالبرد، ومن الأفضل تناول أطعمة خفيفة مثل الحساء والفاكهة الغنية بفيتامين C.

عدم تناول الأطعمة الدهنية والمقلية

تجنب التدخين أو التعرض للدخان

التدخين أو التعرض لدخان السجائر يمكن أن يفاقم من التهاب الحلق ويزيد من انسداد الأنف، مما يعيق عملية الشفاء. الدخان يهيج الشعب الهوائية ويؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل السعال والتهاب الحلق، لذلك يجب تجنب هذه المواد تمامًا.

تجنب التدخين أو التعرض للدخان

عدم تناول الكافيين بكثرة

الكافيين يعتبر مادة مدرة للبول، مما قد يؤدي إلى الجفاف إذا تم تناوله بكميات كبيرة، والجفاف يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على مقاومة العدوى ويساهم في الشعور بالتعب، ومن الأفضل شرب كميات كافية من الماء والأعشاب الدافئة للحفاظ على الترطيب.

تجنب الخروج في الطقس البارد

التعرض للهواء البارد قد يزيد من شدة الأعراض ويطيل فترة المرض، ومن المهم تجنب البقاء في الأماكن ذات درجات الحرارة المنخفضة، خاصة إذا كانت مصحوبة برياح قوية، واحرص على البقاء في مكان دافئ ومريح داخل المنزل، وارتدِ ملابس دافئة عند الحاجة للخروج.

تجنب الخروج في الطقس البارد

عدم تناول الأدوية بشكل عشوائي

قد يكون من المغري تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الأعراض، ولكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة، مثل تهيج المعدة أو الدوار، ومن الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء للتأكد من أنه مناسب لحالتك.

عدم تناول الأدوية بشكل عشوائي

ولا تنسى أن النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في عملية الشفاء، ويجب عليك التأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة للمساعدة في تعزيز مناعة الجسم والتعافي بشكل أسرع.

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