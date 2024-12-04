كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024.. برابط مباشر

في إطار تسهيل خدماتها للمواطنين، أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 ودفعها إلكترونيًا، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويهدف إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيًا إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات السداد.

وفيما يلى سنوضح لكم من خلال الموجز كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه شهر ديسمبر 2024.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 ودفعها (أون لاين) من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنـــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- اختر قسم خدماتنا.

- ثم اختر أيقونة احسب فاتورتك بنفسك.

- حدد المحافظة.

- ثم المنطقة التابع لها.

- حدد نوع النشاط المراد الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر الخاصة به (منزلي- تجاري صناعي-...).

- أدخل القراءة الحالية للعداد.

- أدخل القراءة السابقة للعداد.

- حدد حالة الصرف (مخدوم- غير مخدوم).

- ثم اختر (عرض الفاتورة).

- تظهر قيمة فاتورة المياه المستحقة.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر ديسمبر 2024 برقم الاشتراك الخاص بالعداد، لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري عبر الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنـــا. قيام المشترك باختيار قائمة «خدماتنا». اختار من قائمة خدماتنا «احسب فاتورتك بنفسك». كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات». تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

الاستعلام عن فاتورة المياه



دفع فاتورة المياه شهر ديسمبر 2024 إلكترونيًا

يمكن للمواطنين دفع فواتير المياه أون لاين لشهر ديسمبر أو الشهور السابقة، من خلال اتباع الآتي:

- ادخل إلى موقع شركة المياه من الرابط أعلاه.

- ثم اختر قسم خدماتنا.

- بعد ذلك اختر دفع الفواتير.

- حدد شركة المياه التابع لها.

- بعد ذلك أدخل كود الدفع الإلكترونى المدون على آخر فاتورة مياه لديك.

- ثم اضغط على زر التالي.

- ادخل البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المحددة بدقة.

- ثم اختر الدفع باستخدام بطاقة الائتمان.

- ادخل بيانات البطاقة المطلوبة لإتمام عملية الدفع.

حالات يتم فيها رفع العداد وفصل الخدمة

وقد أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الحالات التي يحق فيها لشركات المياه فصل الخدمة ورفع العداد عن المشتركين.

وتشمل هذه الحالات التي يحق فيها للشركة رفع العداد التالي:

- صدور حكم قضائي برفع العداد.

- بناء على طلب خطي من المشترك.

- منع موظفي الشركة من قراءة العداد.

- مخالفة شروط العقد المبرم مع الشركة.

- هدم المبنى وإعادة بنائه دون إخطار الشركة.

- صدور قرار من الجهة المختصة برفع العداد.

- التلاعب بالعداد أو التسبب في إحداث عطل به.

- عدم سداد الفواتير المستحقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

- توصيل المياه إلى عقارات أخرى دون موافقة الشركة.

- تغيير طبيعة النشاط دون إعلام الشركة أو الحصول على موافقتها.

إقرأ أيضًا:

تحذير لأصحاب العدادات القديمة في حال التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط 2024