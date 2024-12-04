حالة الطقس غدا الخميس 5-12-2024.. أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، أجواء شتوية مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة.

وينشر " الموجز" تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح غدا الخميس علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية االشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتستطيع معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجة الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر بالساعات

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 15، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 13، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 24 والصغري 11.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس الخميس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

اقرأ أيضًا

إنحدار شديد في درجات الحرارة.. تفاصيل مهمة عن حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وأمطار في هذه المحافظات