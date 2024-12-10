شبورة مائية ورياح وبرد قارص.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر2024، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، وحالة الطقس الساعات القادمة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر على جميع الأنحاء، وسيطرت الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وانحسار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، وهذا ما سيرصده لكم الموجز في السطور التالية.

درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد وشمال البلاد ومعتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومناشدة بضرورة توخي الحذر صباحًا وخاصة أثناء القيادة، وناشدت الأرصاد بضرورة توخي الحذر وعدم الإنخداع والتخفيف من الملابس بسبب الإرتفاع الطفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة والوجه البحري اليوم 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلي 23 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 29 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة الفترة القادمة

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضاً من المسطحات المائية أيام الأربعاء والخميس القادمين، على أن يشهد يومي الجمعة والسبت القادمين نشاط للرياح على معظم الأنحاء على فترات متقطعة، أما الأحد 15 ديسمبر فيكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات مختلفة.

حالة الطقس اليوم

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