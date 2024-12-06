حالة الطقس اليوم الجمعة بمصر بعد انخفاض درجات الحرارة

يشغل بال آلاف المواطنين يوميًا معرفة حالة الطقس قبل مغادرة منازلهم، خصوصًا مع التغيرات الجوية المستمرة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، مشيرة إلى استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد.

يرصد الموجز، حالة الطقس اليوم الجمعة خلال السطور التالية.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الجمعة، يعرض البلاد للظواهر الجوية كالأمطار والرياح تقل، بينما تستمر الشبورة المائية بالتأثير في الساعات الأولى من الصباح.

الطقس اليوم.. أجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً



أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أن الطقس اليوم سيكون باردًا خلال الليل وفي الصباح الباكر على كافة المناطق.

أما نهارًا، فتكون درجات الحرارة معتدلة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما تميل الأجواء للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية وتأثيرها على الطرق

أشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. لذا، تنصح الهيئة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث.

حالة الطقس اليوم

تفاصيل درجات الحرارة على المحافظات



وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم، جاءت على النحو التالي:

• القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

• الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

• السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

• السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

• جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

• شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

• جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

حالة البحر المتوسط في الإسكندرية

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط في الإسكندرية، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

نصائح للمواطنين

ولهذا تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

كما تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب تأثير الشبورة المائية على الطرق، وضرورة متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس لتجنب أي مفاجآت.

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