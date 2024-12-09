تعرف علي حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 9-12-2024

تميزت حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر بالأجواء المستقرة، والطقس المعتدل، وخاصة القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024 وغدا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وخريطة سقوط الأمطار، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح اليوم الاثنين علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:0.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 10 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 10 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبخصوص درجات الحرارة غدا الثلاثاء فهي كالآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغري 15، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 23 والصغري 10، وجنوب الصعيد 29 والصغري 11.

درجات الحرارة

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن انحسار فرص سقوط الأمطار.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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