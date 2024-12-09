حالة الطقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم الإثنين 9 ديسمبر2024، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، وحالة الطقس الساعات القادمة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر على معظم الأنحاء، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين.

درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس اليوم الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنه يكون الطقس اليوم الإثنين، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد وشمال البلاد معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة بضرورة توخي الحذر صباحاً أثناء القيادة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 0.5 : 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الإثنين 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلي 23 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 28 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، تنخفض على كافة المحافظات، حيث تصل الصغرى في مدينة كاترين إلى درجتين فقط.

حالة الطقس اليوم الإثنين

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