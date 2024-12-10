حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تميزت حالة الطقس في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 في مصر بالسماء الصافية والأجواء المستقرة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل، ويرجع ذلك نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 وغدا الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وخريطة سقوط الأمطار، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح اليوم الثلاثاء علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأربعاء 11 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الأربعاء 11 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 22 والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 12، وشمال الصعيد العظمي 23 والصغري 9، وجنوب الصعيد 29 والصغري 12.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار المستقرة والسماء الصافية والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة حتي مطلع الأسبوع المقبل، ويرجع ذلك نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المستقرة حتي مطلع الأسبوع المقبل، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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