كيف سيكون الطقس خلال الثلاثة الأيام القادمة ... الأرصاد تكشف التفاصيل

اوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن آخر الاحتمالات بشأن حالة الطقس خلال الثلاث أيام او الـ 72 ساعة القادمة تكشفه لكم الموجز في الأسطر التالية، قالت هيئة الارصاد الجوية ان البلاد سيسودها طقس مستقر وستصل درجات الحرارة الى النسب المعتدلة بينما سيكون هناك انحدار في نسب هطول الامطار في البلاد الفترة المقبلة

حالة الطقس خلال ال72 ساعة القادمة

واستكملت بيانها بالكشف عن احتمالات بطغيان الانخفاض في درجات الحرارة حتى تصل الى نسب باردة خلال ساعات النهار الباكر واناء الليل في معظم بقاع مصر , بينما سيكون الجو باردا جدا في شمال الصعيد ووسط سيناء اما في اوقات النهار فستكون درجة الحرارة تصل الى نسب معتدلة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد في حين انه سيكون دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية حاضرة وبقوة الفترة المقبلة

ونبهت هيئة الارصاد الجوية من احتمالية سواد الشبورة المائية والضباب بكثافة في الساعات الاولى من الصباح في الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 الى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024

درجة نشاط الرياح ؟

و كشفت هيئة الارصاد الجوية ان الرياح ستنشط في معظم المناطق داخل البلاد في اوقات متفاوتة بداية من الجمعة الى الاحد القادم

درجات الحرارة المتوقعة الفترة القادمة

بينما ستكون درجات الحرارة المحتملة خلال الثلاثة ايام القادمة كما الاتي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري: عظمى 23 \صغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: عظمى 22 \صغرى 11 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: عظمى 24 \صغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: عظمى 28 \صغرى 11 درجة مئوية

يوم الاربعاء -درجات الحرارة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: عظمى 22 \صغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: عظمى 21 \صغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: عظمى 23 \صغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: عظمى 29 وصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة -يوم الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: عظمى 22 \صغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: عظمى 21 \صغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: عظمى 23 \صغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: عظمى 28 وصغرى 11 درجة مئوية.

اقرأ ايضا :حالة الطقس في الإسكندرية الفترة الحالية وتوقعات الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية