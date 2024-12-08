موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مع بداية يوم الأحد، الموافق 8 ديسمبر 2024، يبحث المسلمون في أنحاء مصر عن موعد أذان العصر لأداء الصلاة في وقتها، الموجز يوضح موعد أذان العصر اليوم وفقًا لمواقيت الصلاة الرسمية، يكون موعد أذان العصر في القاهرة والمحافظات المختلفة كما يلي:

موعد أذان العصر اليوم

القاهرة: الساعة 2:37 مساءً.

الإسكندرية: الساعة 2:38 مساءً.

الغردقة: الساعة 2:31 مساءً.

مطروح: الساعة 2:49 مساءً.

العريش: الساعة 2:23 مساءً.

الفيوم: الساعة 2:39 مساءً.

بني سويف: الساعة 2:38 مساءً.

سوهاج: الساعة 2:40 مساءً.

أسوان: الساعة 2:45 مساءً.

الوادي الجديد: الساعة 3:02 مساءً.

الإسماعيلية: الساعة 2:27 مساءً.

المنصورة: الساعة 2:34 مساءً.

كفر الشيخ: الساعة 2:35 مساءً.

كيفية معرفة موعد أذان العصر في مدينتك

التطبيقات الذكية: مثل تطبيقات الأذان والقبلة التي توفر مواعيد الصلاة بناءً على موقعك الجغرافي.

المساجد المحلية: المساجد تُعلن مواعيد الأذان يوميًا بناءً على الحسابات الفلكية المعتمدة.

المواقع الإلكترونية الرسمية: مواقع دار الإفتاء أو هيئات الشؤون الإسلامية توفر جداول محدثة.

موعد اذان العصر اليوم

أهمية تأدية صلاة العصر في وقتها

يُفضل أداء الصلاة في وقتها المحدد لتحقيق الأجر الكامل، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: "أفضل الأعمال الصلاة على وقتها."

صلاة العصر تحديدًا لها أهمية كبيرة حيث حثت الأحاديث النبوية على المحافظة عليها، لقوله تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ" (البقرة: 238).

موعد اذان العصر اليوم

أذكار مستحبة بعد صلاة العصر

بعد أداء صلاة العصر، يُستحب أن يُذكر المسلم الله عز وجل بالأذكار التالية، التي وردت في السنة النبوية:

التسبيح والتحميد والتكبير:

"سبحان الله" 33 مرة.

"الحمد لله" 33 مرة.

"الله أكبر" 34 مرة.

قراءة آية الكرسي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت" (رواه النسائي).

موعد اذان العصر اليوم

قراءة المعوذات والإخلاص:

يُستحب قراءة سورة الإخلاص وسورتي الفلق والناس ثلاث مرات.

الدعاء:

"اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".

الاستغفار:

"أستغفر الله" ثلاث مرات.

دعاء الاستفتاح لبركة اليوم:

"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

موعد اذان العصر اليوم

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