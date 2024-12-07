جميع التوقيتات.. موعد أذان الظهر اليوم السبت 7-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

يقدم موقع الموجز في في هذا التقرير موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، وذلك بناءً على إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة في مصر.

موعد أذان الظهر

يعد موعد أذان الظهر من اللحظات المهمة في حياة المسلم، حيث يدعى المؤمنون لأداء صلاة الظهر في وقتها، التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة. الصلاة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي فرصة للتوبة والتجديد الروحي، وتتيح صلاة الظهر للمسلم فرصة للراحة والتواصل مع الله في وسط يومه، بعيدًا عن مشاغل الحياة، ومن المهم أن يحرص المسلم على أداء الصلاة في وقتها المحدد، لما لها من ثواب وأجر عظيم.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد صلاة الظهر في القاهرة: 11:46 ص

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:52 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 8 ص

موعد أذان الظهر في محافظة اسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:47 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:45 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:48 ص

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:40 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:36 ص

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:42 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:11 م

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة كفرر الشيخ

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:48 ص

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:32 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:49 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الأقصر

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:41 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:37 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:48 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:46 ص

موعد أذان الظهر

كيفية أداء سنة الظهر القبلية

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية حول كيفية أداء سنة الظهر القبلية، وهل يتم الصلاة بأربع ركعات بتشهد أوسط أم بصلاة مثنى مثنى؟ في إجابته، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه توجد طريقتان مقبولتان لأداء سنة الظهر القبلية، وكلاهما جائز شرعًا بإذن الله.

الطريقتان الجائزتان لأداء سنة الظهر القبلية

الطريقة الأولى هي أن يصلي الشخص أربع ركعات: ركعتين ثم يجلس للتشهد الأول، ويقوم للركعة الثالثة، ثم يجلس للتشهد الأخير بعد الركعة الرابعة، ويسلم مرة واحدة كما في صلاة الظهر، هذه الطريقة مقبولة وجائزة بإذن الله، أما الطريقة الثانية، فهي أن يصلي الشخص ركعتين، ثم يجلس للتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين أخريين، ويجلس للتشهد ويسلم مرة أخرى، فيكون بذلك قد صلى مثنى مثنى، وهذه الطريقة أيضًا جائزة وما عليه أكثر العلماء.

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