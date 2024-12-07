موعد أذان الفجر اليوم السبت في عدة محافظات..بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية

أختلف موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في مصر، وجميع المحافظات عن الأيام الماضية وذلك بدقائق بين الأماكن الجغرافية، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم ومواقيت الصلاة.

موعد أذان الفجر اليوم السبت

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى جمهورية مصر العربية ، على توفير مواقيت ومواعيد الصلاة فى مصر، للمواطنين وذلك للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

الفجر 5:03

الظهر 11:45

العصر 2:36

المغرب 4:55

العشاء 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

الفجر 5:10

الظهر 11:50

العصر 2:38

المغرب 4:57

العشاء 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليوم

الفجر 5:00

الظهر 11:41

العصر 2:31

المغرب 4:49

العشاء 6:13

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر 4:49

الظهر 11:38

العصر 2:40

المغرب 5:01

العشاء 6:19

فضل ترديد الأذان

تعد متابعة المؤذن، وقول ما يقول خلفه، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها الجميع.

فيجب ألا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، رواه مسلم.

وأخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

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