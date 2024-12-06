موعد صلاة الفجر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بمحافظات الجمهورية

تستعد مصر لاستقبال أوقات الصلاة يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، حيث نوضح مواقيت أذان الفجر في عدد من المدن والمحافظات المصرية، وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة المسؤولة عن تحديد مواعيد الصلاة.

مواقيت صلاة الفجر في المحافظات الرئيسية في مصر

لذلك يستعرض موقع الموجز، فيما يلي أوقات أذان الفجر في بعض من أبرز مدن ومحافظات مصر:

مواقيت أذان الفجر في شمال مصر

الإسكندرية: الساعة 5:11 ص

دمنهور (البحيرة): الساعة 5:09 ص

كفر الشيخ: الساعة 5:07 ص

السلوم (مطروح): الساعة 5:31 ص

مواقيت أذان الفجر في القاهرة الكبرى

القاهرة: الساعة 5:05 ص

6 أكتوبر (الجيزة): الساعة 5:06 ص

المنصورة (الدقهلية): الساعة 5:05 ص

الإسماعيلية: الساعة 5:01 ص

مواقيت أذان الفجر في صعيد مصر

أسيوط: الساعة 5:01 ص

سوهاج: الساعة 4:59 ص

المنيا: الساعة 5:04 ص

الأقصر: الساعة 4:54 ص

أسوان: الساعة 4:50 ص

أذان الفجر

مواقيت أذان الفجر في مدن البحر الأحمر وسيناء

الغردقة (البحر الأحمر): الساعة 4:51 ص

مرسى علم (البحر الأحمر): الساعة 4:44 ص

كاترين (جنوب سيناء): الساعة 4:53 ص

مواقيت أذان الفجر في محافظات أخرى

الفيوم: الساعة 5:06 ص

الجونة (البحر الأحمر): الساعة 4:56 ص

إليك بعض الأذكار المستحبة التي يمكن قولها بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، والتي يفضل أن تكون جزءًا من الروتين الصباحي:

أذكار الصباح بعد أذان الفجر

دعاء الاستفتاح:

"اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده."

تلاوة آية الكرسي:

"اللّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَظِيمُ."

آية الكرسي

سورة الفاتحة والمعوذتين (سورة الناس وسورة الفلق):

قراءة سورتي المعوذتين ثلاث مرات.

قراءة سورة الفاتحة مرة واحدة.

تسبيحات الصباح:

"سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" (مئة مرة).

"اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة" (يقال ثلاث مرات).

أذان الفجر

أذكار أخرى

"أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده."

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