انتبه لفرق التوقيت.. موعد أذان الفجر اليوم الخميس 5-12-2024 بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر.. يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لمواقيت الصلاة وطبقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة المسئولة عن تحديد مواعيد الصلاة في مصر.

و صلاة الفجر هي أولى الصلوات الخمس المفروضة في اليوم، وهي تعد من أعظم الصلوات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، حيث تتميز صلاة الفجر بكونها تؤدى في وقت مبكر من الصباح قبل شروق الشمس، مما يجعلها عبادة خاصة تعكس يقظة المسلم واهتمامه بعبادته، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "من صلى البُردين دخل الجنة"، والبُردان هما صلاتا الفجر والعصر، مما يدل على عظم مكانتها وأثرها في حياة المسلم. وتعد صلاة الفجر فرصة عظيمة للمؤمن للتهجد والدعاء في جوٍ من السكينة والهدوء، حيث تتعاظم فيها الثواب وتفتح أبواب الرحمة.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:4 ص

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 5:11 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر (الجيزة): 5:5 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 5:1 ص

موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:58 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: 5:4 ص

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:50 ص

موعد صلاة الفجر في الغردقة (البحر الأحمر): 4:50 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:1 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم (مطروح): 5:30 ص

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:7 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:43 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر في دمنهور (البحيرة): 5:8 ص

موعد صلاة الفجر في الأقصر: 4:53 ص

موعد أذان الفجر في كاترين (جنوب سيناء): 4:52 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في الفيوم: 5:5 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة (الدقهلية): 5:5 ص

موعد أذان الفجر

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟

ينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" (رواه مسلم)، ويبدأ وقت صلاة الفجر من ظهور الفجر الصادق، وهو اللحظة التي يظهر فيها ضوء الفجر الذي يبدأ في الانتشار في السماء، ويمتد حتى طلوع الشمس. وبالتالي، فإن آخر وقت لصلاة الفجر هو قبل طلوع الشمس مباشرة.

موعد أذان الفجر

آخر وقت لصلاة الفجر

يختلف وقت أداء صلاة الفجر بين الحضور والقضاء، إذا تم أداء صلاة الفجر في وقتها المحدد، فإنها تتم بشكل صحيح. لكن إذا فات الشخص وقت الصلاة بسبب نومه أو غيره، فيمكنه قضاؤها في أي وقت بعد ذلك، وبالنسبة لأداء الصلاة في وقتها، فيبدأ مع أذان الفجر وينتهي مع طلوع الشمس، وهو وقت يجب الحفاظ عليه لتجنب التأخير، أما قضاء الصلاة فيكون ممكنًا في أي وقت بعد خروج وقتها، لكنه يجب على المسلم أن يبادر بالقضاء فور تذكره لها، كي لا يظل يؤجلها، امتثالًا لنصائح النبي صلى الله عليه وسلم.

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