مواقيت الصلاة.. تعرف على موعد اذان العشاء اليوم في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة.. حب الصلاة والحرص عليها يأتي من مجموعة من الأمور التي تساعد على تحقيق الخشوع والاطمئنان أثناء أدائها، من أبرز هذه الأمور التنويع في الأذكار المأثورة خلال الصلاة، مثل أذكار الركوع والسجود، وحفظها بتمعن لتصبح جزءًا من شعائر الصلاة اليومية،

فضل تلاوة القرآن الكريم

كما أن تلاوة آيات متنوعة من القرآن الكريم بتدبر حتى وإن كانت قصيرة، تسهم في تحقيق التواصل الروحي مع الله، التمهل والتأني قبل وأثناء الصلاة، والابتعاد عن العجلة، يجنب المصلي السهو ويعزز خشوعه، كما جاء في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فلا تَأْتُوها وأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وأْتُوها وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ).

الاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها

وتعتبر المسارعة إلى الصلاة بمجرد سماع الأذان، هو من سنن النبي -عليه الصلاة والسلام-، حيث كانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: (كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ).

موعد أذان العشاء اليوم في القاهرة والمحافظات

يعد الأذان شعيرة إسلامية عظيمة تهدف إلى تذكير المسلمين بأوقات الصلاة الخمسة، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وتعرض الموجز موعد أذان العشاء اليوم، وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وبعض من المحافظات الكبرى

القاهرة: 6:17 مساءً

الإسكندرية: 6:21 مساءً

أسوان: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

تحدد الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة يوميًا وفقًا للتوقيت المحلي. وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة:

موعد اذان الفجر: 5:05

موعد اذان الظهر: 11:46

موعد اذان العصر: 2:36

موعد اذان المغرب: 4:55

موعد اذان العشاء: 6:17



مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد اذان الفجر: 5:11

موعد اذان الظهر: 11:51

موعد اذان العصر: 2:39

موعد اذان المغرب: 4:57

موعد اذان العشاء: 6:21



مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد اذان الفجر: 4:50

موعد اذان الظهر: 11:39

موعد اذان العصر: 2:41

موعد اذان المغرب: 5:01

موعد اذان العشاء: 6:19



مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

موعد اذان الفجر: 5:01

موعد اذان الظهر: 11:42

موعد اذان العصر: 2:31

موعد اذان المغرب: 4:50

موعد اذان العشاء: 6:13



التزام المسلم بمواقيت الصلاة والمسارعة إليها، يعكس حرصه على أداء الفريضة في وقتها، ويزيد من محبته وارتباطه بهذه الشعيرة العظيمة.

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