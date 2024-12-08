مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

يهتم المسلمون في جميع أنحاء مصر بمتابعة مواعيد الصلاة يوميًا لتنظيم أوقاتهم بما يتماشى مع الفرائض والعبادات اليومية، لذلك موقع الموجز في هذا التقرير، نقدم لكِ جدولًا يوضح مواقيت الصلاة في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات المصرية اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد اذان الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق: 6:38 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:50 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:50 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:02 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:28 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد اذان الفجر: 5:09 صباحًا

الشروق: 6:44 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:55 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:55 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:07 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد اذان الفجر: 4:58 صباحًا

الشروق: 6:34 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:48 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:50 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:03 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد اذان الفجر: 5:01 صباحًا

الشروق: 6:36 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:48 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:49 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:01 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الغردقة

موعد اذان الفجر: 5:00 صباحًا

الشروق: 6:36 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:49 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:50 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:03 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد اذان الفجر: 5:04 صباحًا

الشروق: 6:39 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:51 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:51 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:03 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:59 صباحًا

الشروق: 6:35 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:49 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:49 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:02 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:25 مساءً

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد اذان الفجر: 4:57 صباحًا

الشروق: 6:33 صباحًا

موعد اذان الظهر: 11:48 صباحًا

موعد اذان العصر: 2:49 مساءً

موعد اذان المغرب: 5:02 مساءً

موعد اذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في بورسعيد

الفجر: 5:00 صباحًا

الشروق: 6:35 صباحًا

الظهر: 11:47 صباحًا

العصر: 2:48 مساءً

المغرب: 5:00 مساءً

العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في بني سويف

الفجر: 5:02 صباحًا

الشروق: 6:37 صباحًا

الظهر: 11:50 صباحًا

العصر: 2:50 مساءً

المغرب: 5:02 مساءً

العشاء: 6:27 مساءً

أهمية متابعة مواعيد الصلاة

تمثل الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، لذا يحرص المسلمون على الالتزام بأدائها في أوقاتها المحددة. تساعد مواقيت الصلاة الدقيقة على تنظيم أوقات العبادات اليومية، سواءً كنت في العمل أو المنزل أو أثناء السفر.

مواقيت الصلاة

كما تعتبر متابعة مواعيد الصلاة عادة يومية مهمة تعزز الروحانية والالتزام الديني. احرص على ضبط منبهاتك وفقًا لهذه المواعيد أو استخدام تطبيقات الأذان التي تساعدك على الالتزام بفرائضك بسهولة.

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