موعد أذان العصر اليوم الاثنين 9-12-2024 بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر.. يعرض موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 9-12-2024 في كل من القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لمواقيت الصلاة المعتمدة من إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المكلفة بتحديد أوقات الصلاة في مصر.

صلاة العصر هي الصلاة الخامسة المفروضة في الإسلام، تؤدى بعد صلاة الظهر وقبل غروب الشمس، وتتكون من أربع ركعات فريضة. ويُستحب أداء الصلاة في وقتها، حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخيرها، وأكد على أهمية الإخلاص في أدائها، أما سنة صلاة العصر، فهي ركعتان يصليهما المسلم قبل الفريضة، وهي سنة مؤكدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامتها، وتعتبر فرصة عظيمة لزيادة القرب من الله وتحقيق الأجر والثواب.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:39 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:36 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:38 م

موعد أذان العصر في محافظة اسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:42 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:41 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:42 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:41 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:32 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:31 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:57 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:35 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:31 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:37 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:39 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:30 م

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:40 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:34 م

موعد أذان العصر

كيفية أداء صلاة العصر

تعتبر صلاة العصر من الصلوات المفروضة في الإسلام، وهي من أهم الأوقات التي يجب على المسلم أن يحرص على أدائها في وقتها. تتكون صلاة العصر من أربع ركعات فريضة، يبدأ المسلم بأداء النية ثم تكبيرة الإحرام قائلاً "الله أكبر". بعد ذلك، يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ثم يركع قائلاً "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات، ويقوم بعد الركوع قائلاً “سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد”، بعد إتمام الركعة الثانية، يتبع المسلم نفس الخطوات للركعة الثالثة والرابعة، ثم يجلس للتشهد، ويختم الصلاة بالتسليم.

تتميز صلاة العصر بأهمية كبيرة في الإسلام، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في وقتها المحدد، واعتبرت من الصلوات التي يجب ألا يؤخرها المسلم حتى تذهب الشمس، إضافة إلى الفريضة، يحرص المسلمون على أداء ركعتين سنة قبل صلاة العصر، التي تعد فرصة لزيادة القرب من الله والحصول على الأجر.

موعد أذان العصر

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