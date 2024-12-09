موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مع بداية يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، يهتم المسلمون في مصر بمعرفة مواقيت الصلاة، خاصة أذان الفجر الذي يمثل بداية اليوم ويعتبر من الأوقات المباركة، أذان الفجر يحمل أهمية كبيرة في الإسلام، حيث يُذكّر المسلمين بضرورة أداء الصلاة والتقرب إلى الله في وقت السحر، الذي يُعتبر من أفضل الأوقات للدعاء والاستغفار.

لذلك يستعرض الموجز، في هذا التقرير، مواقيت أذان الفجر اليوم في القاهرة وكافة محافظات مصر.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

يحين أذان الفجر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في القاهرة عند الساعة 5:07 صباحًا.

مواقيت أذان الفجر في المحافظات الأخرى:

موعد اذان الفجر في الإسكندرية: 5:12 صباحًا

موعد اذان الفجر في أسوان: 5:04 صباحًا

موعد اذان الفجر في الأقصر: 5:05 صباحًا

موعد اذان الفجر في بورسعيد: 5:06 صباحًا

موعد اذان الفجر في دمياط: 5:06 صباحًا

موعد اذان الفجر في السويس: 5:07 صباحًا

موعد اذان الفجر في سوهاج: 5:08 صباحًا

موعد اذان الفجر في أسيوط: 5:09 صباحًا

موعد اذان الفجر في العريش: 5:02 صباحًا

موعد اذان الفجر في الغردقة: 5:04 صباحًا

موعد اذان الفجر في المنيا: 5:08 صباحًا

موعد اذان الفجر في بني سويف: 5:08 صباحًا

موعد اذان الفجر في طنطا: 5:07 صباحًا

موعد اذان الفجر في الزقازيق: 5:06 صباحًا

موعد أذان الفجر

نصائح للاستفادة من وقت الفجر

الدعاء والاستغفار: وقت الفجر يُعتبر من أفضل الأوقات للدعاء والتقرب إلى الله.

قراءة القرآن: قراءة القرآن الكريم بعد صلاة الفجر تضفي بركة على يومك.

تأدية صلاة الفجر في وقتها: للصلاة في وقتها ثواب عظيم وأجر مضاعف.

موعد أذان الفجر

الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر

بعد أداء صلاة الفجر، يُستحب للمسلم أن يذكر الله بالأذكار المستحبة والتي تعود عليه بالخير والبركة. الأذكار بعد صلاة الفجر تساعد في التقرب إلى الله وتثبيت الإيمان في القلب. من أهم الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر ما يلي:

التسبيح والتكبير والتحميد

"سبحان الله" (33 مرة).

"الحمد لله" (33 مرة).

"الله أكبر" (34 مرة).

يُستحب قولها بعد الصلاة مباشرة.

قراءة آية الكرسي

آية الكرسي تُقرأ ثلاث مرات بعد صلاة الفجر، لما لها من فضل كبير في حفظ الإنسان من الشياطين وتيسير أمور الحياة.

قل هو الله أحد والمعوذتين (الفلق والناس)

يُستحب قراءة سورة الإخلاص وسورتي الفلق والناس ثلاث مرات كل صباح ومساء، حيث تساعد في الوقاية من الشرور.

موعد أذان الفجر

الدعاء

دعاء الصباح الذي يُقال بعد صلاة الفجر: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي."

الاستغفار

يُستحب الإكثار من الاستغفار بقول: "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" (100 مرة).

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