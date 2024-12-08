موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية.. حافظوا على الصلوات الخمسة

موعد أذان الفجر.. يبحث المسلمون في كل يوم عن موعد أذان الفجر لأداء صلاة الصبح في وقتها المحدد، وفي اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، سيختلف توقيت أذان الفجر قليلاً بين القاهرة والإسكندرية والمحافظات، وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، مواعيد أذان الفجر لهذا اليوم.

و صلاة الفجر هي أولى الصلوات الخمس المفروضة في اليوم، وهي تحمل مكانة عظيمة في الإسلام، و تبدأ مع بداية بزوغ الفجر الصادق، وهي صلاة يتميز وقتها بالهدوء والسكينة، إذ يؤديها المسلمون في الساعات الأولى من الصباح قبل طلوع الشمس، و تعد صلاة الفجر من الصلوات التي لها أجر عظيم، فقد ورد في الحديث النبوي الشريف: "من صلى الفجر فهو في ذمة الله".

وتعتبر صلاة الفجر فرصة للتقرب إلى الله وبدء اليوم بتجديد العهد معه، كما أن قيام المسلم بها يعتبر من علامات الإيمان والتقوى، لها تأثير كبير على النفس، حيث تعزز الشعور بالطمأنينة والبركة طوال اليوم.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:6 ص

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 5:13 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر (الجيزة): 5:7 ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 5:3 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:0 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: 5:6 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:51 ص

موعد صلاة الفجر في الغردقة (البحر الأحمر): 4:52 ص

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:3 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم (مطروح): 5:32 ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:9 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:45 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور (البحيرة): 5:11 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الاقصر

موعد صلاة الفجر في الأقصر: 4:55 ص

موعد أذان الفجر في كاترين (جنوب سيناء): 4:54 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في الفيوم: 5:7 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة (الدقهلية): 5:7 ص

موعد أذان الفجر

كيفية صلاة سنة الفجر

سنة الفجر هي ركعتان يؤديهما المسلم قبل أداء صلاة الفجر، وهي من السنن المؤكدة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤدى هذه الركعتان بعد سماع أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة، وتُصلى خفيفة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على أداء هاتين الركعتين سواء في السفر أو في الحضر، كما جاء في الحديث: "رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". وتعد هذه الصلاة من أعظم النوافل، وقد تميزت بفضائل كثيرة، منها أنها سبب لدخول الجنة مع المواظبة على بقية النوافل، كما ورد في الحديث: "من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة".

موعد أذان الفجر

فضائل وأهمية سنة الفجر

سنة الفجر تعتبر من أكثر السنن تأكيدًا في الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها تحت أي ظرف، وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشد حرصًا على شيء من النوافل مثلما كان على ركعتي الفجر، وتعتبر هاتان الركعتان من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم أن يقوم بها في بداية يومه، حيث تفتح له بركات اليوم وتزيد من حسناته. والحديث الشريف يؤكد أن "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، مما يجعلها فرصة عظيمة للمسلم ليكسب الثواب العظيم من الله تعالى.

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