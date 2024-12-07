موعد أذان العشاء اليوم السبت في القاهرة ومحافظات أخرى

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت، تعمل الصلاة على تحقيق صلة العبد بربه، والسّعادة الأخرويّة، ودخول جنة الفردوس الأعلى، حيث قال الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُولَـئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)، كما قال -تعالى-: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، لذا، سيعرض لكم الموجز فيما يلي موعد أذان العشاء اليوم السبت ومواقيت الصلاة.

فضل الصلاة وأهميتها

ومن مشروعية حكمة الصلاة التخلّص ممّا يعكر صفو القلب بسبب الذّنوب والمعاصي، حيث قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الصلواتُ الخمسُ كفارةٌ لمَّا بينَهُما ثُمَّ قال رسولُ اللهِ: أرأيْتَ لَوْ أنَّ رجلًا كان يعتملُ، وكان بين منزلِه وبين مُعْتَمَلِه خمسَةُ أنهارٍ، فإِذَا أتى مُعْتَمَلهُ عمل فيهِ ما شاءَ اللهُ، فأصابَ الوسخُ أوْ العَرَقُ، فَكلَّما مَرَّ بِنَهَرٍ اغتسلَ ما كان ذلكَ يُبْقِي من دَرَنِهِ؟ فكذلكَ الصلاةُ، كلمَّا عملَ خَطِيئَةً فدعَا واستغفرَ، غُفِرَ لهُ ما كان قبلَها).

مواقيت الصلاة اليوم السبت

وتبعد الصلاة نفس المسلم عن كل سوء، ويستشعر المرء في صلاته؛ عظيم فضل الله عليه؛ فيحمده ويثني عليه، وكذلك الإستجابة لحكمة الله -تعالى- في خلق الإنس والجن، فالصّلاة عبادة لله -تعالى-، وشكر له واعترافٌ بفضله، واستسلام لإرادته، وإقبالٌ على توحيده أيضاً وذلك بعيدًا عن كلّ شريك، فيتبع بذلك الفطرة التي فطره الله عليها.

موعد أذان العشاء في محافظات عديدة

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

الفجر 5:05 صباحًا

الظهر 11:46 صباحًا

العصر 2:36 مساءً

المغرب 4:55 مساءً

العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

الفجر 5:12 صباحاً

الظهر 11:51 صباحاً

العصر 2:39 مساءً

المغرب 4:58 مساءً

العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية اليوم

الفجر 5:05 صباحًا

الظهر 11:46 صباحاً

العصر 2:35 مساءً

المغرب 4:54 مساءً

العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية اليوم

الفجر 5:04 صباحًا

الظهر 11:44 صباحاً

العصر 2:33 مساءً

المغرب 4:51 مساءً

العشاء 6:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم

الفجر 5:02 صباحاً

الظهر 11:46 صباحاً

العصر 2:42 مساءً

المغرب 5:01 مساءً

العشاء 6:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا اليوم

الفجر 4:54 صباحاً

الظهر 11:40 صباحاً

العصر 2:38 مساءً

المغرب 4:57 مساءً

العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر اليوم

الفجر 4:54 صباحاً

الظهر 11:40 صباحاً

العصر 2:39 مساءً

المغرب 4:59 مساءً

العشاء 6:18 مساءً

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