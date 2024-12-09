موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 9-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الظهر.. يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك ضمن مواقيت الصلاة المحددة وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة في مصر يوميًا.

موعد أذان الظهر

و صلاة الظهر هي إحدى الصلوات المفروضة على المسلمين، وهي الصلاة الثانية من بين الصلوات الخمس اليومية. تُصلى بعد زوال الشمس، وتبدأ عندما تكون الشمس قد تجاوزت منتصف السماء وتستمر حتى دخول وقت صلاة العصر، وتتكون صلاة الظهر من أربع ركعات، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل.

أما بالنسبة لسنة الظهر، فهي سنة مؤكدة قبل وبعد صلاة الظهر، و السنة القبلية تتكون من ركعتين، وتؤدى قبل الصلاة الفريضة. وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحرص على أداء ركعتين قبل صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، توجد سنة بعدها أيضًا، وهي عادة ما تكون أربع ركعات، ولكنها أقل تأكيدًا من السنة القبلية.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة: 11:47 ص

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:52 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:49 ص

موعد أذان الظهر في محافظة اسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:48 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:45 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:49 ص

مواعيد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة أسوان

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:41 ص

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:37 ص

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:43 ص

موعد أذان الظهر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:12 م

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:49 ص

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:33 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:50 ص

موعد الصلاه

موعد أذان الظهر في محافظة الأقصر

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:42 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:38 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:49 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:47 ص

أذان الظهر

كيفية أداء صلاة الظهر

تتكون صلاة الظهر من أربع ركعات فرضية، وتتمثل في خطوات محددة تبدأ بالتكبير وتستمر بالتلاوة والركوع والسجود والتشهد. في البداية، يجب على المسلم أن يتوجه إلى القبلة بنية الصلاة، ثم يبدأ بتكبيرة الإحرام قائلاً: "الله أكبر". بعد ذلك، يقرأ المسلم سورة الفاتحة في كل ركعة من الركعات الأربع، تليها سورة قصيرة أو آية من القرآن الكريم في الركعتين الأولتين.

بعد قراءة السورة، ينحني المسلم للركوع قائلاً "سبحان ربي العظيم"، ثم يرفع رأسه قائلاً “سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد”، ثم يسجد المسلم قائلاً "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات على الأقل، وبعد ذلك يجلس بين السجدتين قائلاً “رب اغفر لي”، وفي الركعة الأخيرة، يجلس المسلم للتشهد الأخير قائلاً: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، ثم يسلم عن اليمين واليسار مختتماً الصلاة.

مواعيد أذان الظهر

سنة الظهر

إلى جانب الركعات الفرضية، تحتوي صلاة الظهر على سنن قبلية وبعدية، السنة القبلية هي التي تؤدى قبل الصلاة الفريضة، وهي عبارة عن ركعتين يمكن للمسلم أن يؤديهما بشكل مستمر، أما السنة البعدية، فتؤدى بعد الصلاة الفريضة وتتكون من أربع ركعات.

تؤكد العديد من الأحاديث النبوية على أهمية أداء هذه السنن مع الفريضة، ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا، حرم على النار" (رواه مسلم). هذا الحديث يشير إلى الفضل الكبير للسنن التي تسبق وتلي صلاة الظهر.

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