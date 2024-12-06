مواعيد القطارات اليوم الجمعة.. جدول كامل للرحلات من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد

تستمر حركة المسافرين في البحث عن أفضل مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وأسعار التذاكر خاصةً مع ضرورة الحجز المسبق للعديد من الرحلات عبر منظومة الحجز الإلكترونية التي أتاحتها هيئة السكة الحديد.

يستعرض الموجز مواعيد القطارات اليوم الجمعة خلال السطور التالية.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد

• قطار رقم 2 روسي: موعد القيام 2:25 صباحًا، الوصول 6:35 صباحًا.

• قطار رقم 2012 ثالثة مكيف: موعد القيام 4:00 صباحًا، الوصول 9:55 صباحًا.

• قطار رقم 1008 روسي: موعد القيام 7:25 مساءً، الوصول 10:55 مساءً.

• قطار رقم 558 مكيف – تحيا مصر: موعد القيام 4:10 صباحًا، الوصول 11:10 صباحًا.

جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة

• قطار رقم 1904 مكيف H1 إكسبريس مكيف: موعد القيام 5:00 صباحًا، الوصول 8:40 صباحًا.

• قطار رقم 8 روسي: موعد القيام 5:10 صباحًا، الوصول 9:15 صباحًا.

• قطار رقم 3008 روسي مكيف: موعد القيام 5:45 صباحًا، الوصول 8:30 صباحًا.

• قطار رقم 902 مكيف H1: موعد القيام 6:00 صباحًا، الوصول 9:25 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات إضافية اليوم

• قطار رقم 2022 تالجو H1: موعد القيام 7:00 صباحًا، الوصول 9:35 صباحًا.

• قطار رقم 158 روسي: موعد القيام 7:15 صباحًا، الوصول 10:25 مساءً (إلى الأقصر).

• قطار رقم 906 H1 VIP: موعد القيام 7:30 صباحًا، الوصول 10:05 صباحًا.

• قطار رقم 900 مكيف H1: موعد القيام 8:15 مساءً، الوصول 10:20 مساءً.

• قطار رقم 3024 روسي مكيف: موعد القيام 10:00 صباحًا، الوصول 12:40 صباحًا.

رحلات المساء المتاحة

• قطار رقم 912 مكيف H1: موعد القيام 11:00 صباحًا، الوصول 1:55 مساءً.

• قطار رقم 164 روسي: موعد القيام 12:00 مساءً، الوصول 3:15 مساءً.

• قطار رقم 914 مكيف H1: موعد القيام 1:00 مساءً، الوصول 4:20 مساءً.

• قطار رقم 2024 تالجو H1: موعد القيام 2:00 مساءً، الوصول 4:30 مساءً.

• قطار رقم 922 مكيف H1: موعد القيام 3:30 مساءً، الوصول 6:30 مساءً.

مواعيد القطارات المتأخرة في المساء

• قطار رقم 928 مكيف H1: موعد القيام 7:00 مساءً، الوصول 9:50 مساءً.

• قطار رقم 1008 روسي: موعد القيام 7:35 مساءً، الوصول 11:15 مساءً.

• قطار رقم 2008 VIP H1: موعد القيام 8:00 مساءً، الوصول 11:00 مساءً.

• قطار رقم 930 مكيف H1: موعد القيام 8:00 مساءً، الوصول 11:25 مساءً.

السكة الحديد

تستمر هيئة السكة الحديد في تقديم خدمة عالية الجودة، مع توفير عدة خيارات للمسافرين بين الإسكندرية والقاهرة والصعيد، ويُستحسن الحجز المبكر لضمان الحصول على التذاكر في الوقت المناسب.

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