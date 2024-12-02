روسي وتالجو.. جدول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 2-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. تعد القطارات من وسائل النقل الرئيسية في مصر، حيث تربط بين العاصمة القاهرة ومختلف المحافظات، في هذا السياق، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن جدول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بما في ذلك القطارات الروسية والتالجو، التي تقدم خدمات متميزة لركابها.

و تعتبر هذه القطارات من أسرع وأحدث وسائل النقل، وتتميز بالكفاءة والراحة في السفر، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز كافة تفاصيل عن مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة إلى المحافظات المختلفة.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات التالجو على خط «القاهرة - الإسكندرية»

ينطلق القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2022 تالجو من الإسكندرية الساعة 5:50 مساء.

ينطلق القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط «القاهرة - أسوان»

ينطلق القطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

ينطلق القطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

ينطلق القطار رقم 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 917 مكيف من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 925 مكيف من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 923 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق القطار رقم 1203 روسي من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 23 روسي من القاهرة الساعة 4:30 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة الساعة 7:15 مساءً.

ينطلق القطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية للأقصر الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية - القاهرة»

ينطلق القطار رقم 8 روسي تهوية من الإسكندرية الساعة 5:10 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 3024 ثالثة مكيفة من الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 902 مكيف من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 906 مكيف من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 900 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 912 مكيف من الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 914 مكيف من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 916 مكيف من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 922 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:30 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 928 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 930 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 920 مكيف من الإسكندرية إلى طنطا الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 18 روسي من الإسكندرية الساعة 1:10 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 28 روسي من الإسكندرية الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات طنطا القاهرة

قطار رقم 942 - 943 ينطلق من طنطا الساعة 3:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 2 ينطلق من طنطا الساعة 4:25 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:25 صباحًا.

قطار رقم 774 ينطلق من طنطا الساعة 4:27 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 5:35 صباحًا.

قطار رقم 775 ينطلق من طنطا الساعة 4:27 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 5:35 صباحًا.

قطار رقم 1190 ينطلق من طنطا الساعة 4:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:35 صباحًا.

قطار رقم 808 ينطلق من طنطا الساعة 5:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

قطار رقم 534 ينطلق من طنطا الساعة 5:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:45 صباحًا.

قطار رقم 1108 ينطلق من طنطا الساعة 5:24 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:45 صباحًا.

قطار رقم 936 ينطلق من طنطا الساعة 5:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:35 صباحًا.

قطار رقم 948 ينطلق من طنطا الساعة 6:50 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:20 صباحًا.

قطار رقم 540 ينطلق من طنطا الساعة 6:50 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:05 صباحًا.

قطار رقم 1904 ينطلق من طنطا الساعة 7:05 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:40 صباحًا.

قطار رقم 122 ينطلق من طنطا الساعة 7:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 3008 ينطلق من طنطا الساعة 7:28 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:40 صباحًا.

قطار رقم 8 ينطلق من طنطا الساعة 7:39 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:15 صباحًا.

قطار رقم 902 ينطلق من طنطا الساعة 7:58 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:25 صباحًا.

قطار رقم 124 ينطلق من طنطا الساعة 8:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:05 صباحًا.

قطار رقم 964 ينطلق من طنطا الساعة 8:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

قطار رقم 158 ينطلق من طنطا الساعة 9:11 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباحًا.

قطار رقم 544 ينطلق من طنطا الساعة 9:50 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:00 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم



قطار رقم 14 ينطلق من طنطا الساعة 9:50 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:55 صباحًا.

قطار رقم 900 ينطلق من طنطا الساعة 10:04 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 562 ينطلق من طنطا الساعة 11:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 3024 ينطلق من طنطا الساعة 11:36 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 12:40 ظهرًا.

قطار رقم 1212 ينطلق من طنطا الساعة 11:44 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:30 ظهرًا.

قطار رقم 132 ينطلق من طنطا الساعة 12:25 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 2:20 عصرًا.

قطار رقم 912 ينطلق من طنطا الساعة 12:41 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 1:55 ظهرًا.

قطار رقم 546 ينطلق من طنطا الساعة 1:15 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 5:05 مساءً.

قطار رقم 164 ينطلق من طنطا الساعة 1:48 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 548 ينطلق من طنطا الساعة 2:35 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 914 ينطلق من طنطا الساعة 2:55 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 4:20 عصرًا.

قطار رقم 550 ينطلق من طنطا الساعة 3:30 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:55 مساءً.

قطار رقم 18 ينطلق من طنطا الساعة 3:36 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 5:15 مساءً.

قطار رقم 1208 - 1209 ينطلق من طنطا الساعة 3:50 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 5:20 مساءً.

قطار رقم 552 ينطلق من طنطا الساعة 4:05 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 7:30 مساءً.

قطار رقم 966 ينطلق من طنطا الساعة 4:40 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:15 مساءً.

قطار رقم 24 ينطلق من طنطا الساعة 4:56 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:40 مساءً.

قطار رقم 554 ينطلق من طنطا الساعة 5:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:30 مساءً.

قطار رقم 922 ينطلق من طنطا الساعة 5:27 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 مساءً.

قطار رقم 196 ينطلق من طنطا الساعة 5:38 مساءً ويصل القاهرة الساعة 7:35 مساءً.

قطار رقم 556 ينطلق من طنطا الساعة 6:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءً.

قطار رقم 994 ينطلق من طنطا الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:25 مساءً.

قطار رقم 118 ينطلق من طنطا الساعة 7:20 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:20 مساءً.

قطار رقم 88 ينطلق من طنطا الساعة 7:33 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:25 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم



قطار رقم 928 ينطلق من طنطا الساعة 8:42 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:50 مساءً.

قطار رقم 32 ينطلق من طنطا الساعة 8:55 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:35 مساءً.

قطار رقم 558 ينطلق من طنطا الساعة 9:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:10 منتصف الليل.

قطار رقم 1130 ينطلق من طنطا الساعة 9:09 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

قطار رقم 1935 - 1936 ينطلق من طنطا الساعة 9:20 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

قطار رقم 2008 ينطلق من طنطا الساعة 9:38 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

قطار رقم 1008 ينطلق من طنطا الساعة 9:47 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 مساءً.

قطار رقم 930 ينطلق من طنطا الساعة 10:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:25 مساءً.

قطار رقم 28 ينطلق من طنطا الساعة 10:32 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:15 منتصف الليل.

قطار رقم 3006 ينطلق من طنطا الساعة 11:23 مساءً ويصل القاهرة الساعة 12:50 منتصف الليل.

قطار رقم 934 ينطلق من طنطا الساعة 11:53 مساءً ويصل القاهرة الساعة 1:15 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

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