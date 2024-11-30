مواعيد القطارات اليوم السبت 30-11-2024 من القاهرة لمحافظات الوجهة القبلي والبحري

مواعيد القطارات اليوم.. يقدم قطاع السكك الحديدية مواعيد متعددة للقطارات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 من القاهرة إلى مختلف المحافظات، وتشمل هذه المواعيد القطارات المكيفة والمطورة والعادية، التي تتيح للمسافرين الانتقال بين العاصمة والمدن المصرية المختلفة بكل سهولة، ويقدم موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم السبت 30 نوفمبر من القاهرة إلى المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطار التالجو على خط «القاهرة- الإسكندرية»

ينطلق القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2022 تالجو من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً ويصل القاهرة.

ينطلق القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط القاهرة - أسوان

ينطلق القطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - الإسكندرية

ينطلق القطار رقم 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا ويصل الإسكندرية مباشر.

ينطلق القطار رقم 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 917 مكيف من القاهرة الساعة 14:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية مباشر.

ينطلق القطار رقم 919 مكيف من القاهرة الساعة 14:25 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 915 مكيف من القاهرة الساعة 15:35 عصرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 921 مكيف من القاهرة الساعة 18:00 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 925 مكيف من القاهرة الساعة 17:10 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 923 مكيف من القاهرة الساعة 18:00 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 931 مكيف من القاهرة الساعة 20:15 مساءً ويصل الإسكندرية.

مواعيد القطارات الروسي

ينطلق القطار رقم 1203 روسي من القاهرة الساعة 13:25 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 23 روسي من القاهرة الساعة 16:30 ظهرًا ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 17:00 ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 07:10 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة الساعة 07:15 مساءً ويصل الإسكندرية.

ينطلق القطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية الساعة 10:15 مساءً ويصل الأقصر.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المتجهة إلى بنها - طنطا

ينطلق القطار رقم 901 من بنها الساعة 08:52 ص ويصل طنطا الساعة 09:27 ص.

ينطلق القطار رقم 1015 من بنها الساعة 09:10 ص ويصل طنطا الساعة 09:40 ص.

ينطلق القطار رقم 1109 من بنها الساعة 09:16 ص ويصل طنطا الساعة 10:13 ص.

ينطلق القطار رقم 967 من بنها الساعة 10:16 ص ويصل طنطا الساعة 11:00 ص.

ينطلق القطار رقم 911 من بنها الساعة 10:42 ص ويصل طنطا الساعة 11:16 ص.

ينطلق القطار رقم 1211 من بنها الساعة 11:11 ص ويصل طنطا الساعة 11:55 ص.

ينطلق القطار رقم 15 من بنها الساعة 01:02 م ويصل طنطا الساعة 01:46 م.

ينطلق القطار رقم 949 من بنها الساعة 01:56 م ويصل طنطا الساعة 02:40 م.

ينطلق القطار رقم 1203 من بنها الساعة 02:11 م ويصل طنطا الساعة 03:16 م.

ينطلق القطار رقم 919 من بنها الساعة 03:07 م ويصل طنطا الساعة 03:51 م.

ينطلق القطار رقم 915 من بنها الساعة 03:52 م ويصل طنطا الساعة 04:27 م.

ينطلق القطار رقم 21 من بنها الساعة 04:21 م ويصل طنطا الساعة 05:05 م.

ينطلق القطار رقم 923 من بنها الساعة 04:42 م ويصل طنطا الساعة 05:26 م.

ينطلق القطار رقم 807 من بنها الساعة 05:06 م ويصل طنطا الساعة 05:50 م.

ينطلق القطار رقم 23 من بنها الساعة 05:26 م ويصل طنطا الساعة 06:20 م.

ينطلق القطار رقم 3023 من بنها الساعة 05:40 م ويصل طنطا الساعة 06:10 م.

ينطلق القطار رقم 925 من بنها الساعة 06:57 م ويصل طنطا الساعة 07:40 م.

ينطلق القطار رقم 809 من بنها الساعة 07:11 م ويصل طنطا الساعة 07:55 م.

ينطلق القطار رقم 3009 من بنها الساعة 07:48 م ويصل طنطا الساعة 08:18 م.

ينطلق القطار رقم 969 من بنها الساعة 08:06 م ويصل طنطا الساعة 08:50 م.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر القطارات على عدد من الخطوط اليوم

"القاهرة - بنها"

الدرجة الأولى المكيفة: 45 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 35 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 25 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 20 جنيها

قطار تحيا مصر: 10 جنيهات

"القاهرة - قويسنا"

الدرجة الأولى المكيفة: 55 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 40 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 30 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 25 جنيها

قطار تحيا مصر: 13 جنيها

"القاهرة - بركة السبع"

الدرجة الأولى المكيفة: 55 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 40 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 30 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 25 جنيها

قطار تحيا مصر: 13 جنيها

مواعيد قطارات "القاهرة - طنطا"

الدرجة الأولى "VIP": 90 جنيها

الدرجة الثانية "VIP": 80 جنيها

الدرجة الأولى المكيفة: 65 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 45 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 35 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيها

قطار تحيا مصر: 17 جنيها

"القاهرة - كفر الزيات"

الدرجة الأولى المكيفة: 65 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 45 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 35 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيها

قطار تحيا مصر: 20 جنيها

"القاهرة - إيتاي البارود"

الدرجة الأولى المكيفة: 70 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 55 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 40 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيها

قطار تحيا مصر: 20 جنيها

مواعيد القطارات اليوم

"القاهرة - دمنهور"

الدرجة الأولى المكيفة: 80 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 65 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 45 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 35 جنيها

قطار تحيا مصر: 25 جنيها

"القاهرة - سيدي جابر"

الدرجة الأولى "VIP": 165 جنيها

الدرجة الثانية "VIP": 130 جنيها

الدرجة الأولى المكيفة: 90 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 75 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 70 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيها

قطار تحيا مصر: 35 جنيها

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات "القاهرة - الإسكندرية"

الدرجة الأولى "VIP": 165 جنيها

الدرجة الثانية "VIP": 130 جنيها

الدرجة الأولى المكيفة: 90 جنيها

الدرجة الثانية مكيفة: 75 جنيها

الدرجة الثالثة مكيفة: 70 جنيها

الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيها

قطار تحيا مصر: 35 جنيها

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