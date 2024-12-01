مواعيد القطارات اليوم الأحد 1-12-2024 من القاهرة إلى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. يترقب العديد من الركاب مواعيد القطارات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدولًا محدثًا للرحلات، يشمل مواعيد القطارات المختلفة لجميع الاتجاهات، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة مريحة وآمنة للمسافرين، مع تحديث الجداول الزمنية لتلبية احتياجات الركاب في ظل التزايد المتوقع لحركة السفر في عطلة نهاية الأسبوع.

فيما يلي، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 المتجهة من القاهرة إلى مختلف المحافظات، وتشمل هذه المواعيد القطارات المتنوعة بين العادية والمكيفة، والتي تعمل على خطوط السكك الحديدية الرئيسية، وتستهدف تلبية احتياجات المسافرين من مختلف الفئات، سواء في الرحلات الصباحية أو المسائية.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات القاهرة- الإسكندرية وأسعار تذاكر القطارات

ينطلق قطار رقم 119 من القاهرة الساعة 5:00 ص، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:50 ص، وسعر التذكرة 65 جنيها.

يغادر قطار رقم 903 من القاهرة الساعة 6:00 ص، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 ص، وسعر التذكرة درجة أولى 80 جنيها، درجة ثانية 65 جنيها.

يسافر قطار رقم 2025 (تالجو أسباني) من القاهرة الساعة 8:00 ص، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 ص، وسعر التذكرة درجة أولى 225 جنيها، درجة ثانية 150 جنيها.

ينطلق قطار رقم 901 (أكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 8:10 ص، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:15 ص، وسعر التذكرة درجة أولى 80 جنيها، درجة ثانية 65 جنيها.

يغادر قطار رقم 905 (VIP) من القاهرة الساعة 9:00 ص، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:30 ص، وسعر التذكرة درجة أولى 145 جنيها، درجة ثانية 115 جنيها.

ينطلق قطار رقم 911 (أكسبريس مكيف) من القاهرة الساعة 10:00 ص، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 م.

يسافر قطار رقم 89 (توربيني) من القاهرة الساعة 11:15 ص، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 1:55 م، وسعر التذكرة درجة أولى 105 جنيها، درجة ثانية 75 جنيها.

ينطلق قطار رقم 913 (أكسبريس أسباني) من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 2:50 م، وسعر التذكرة درجة أولى 80 جنيها، درجة ثانية 65 جنيها.

يغادر قطار رقم 2023 (تالجو) من القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 م، وسعر التذكرة درجة أولى 225 جنيها، درجة ثانية 150 جنيها.

ينطلق قطار رقم 919 (أكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 2:25 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 6:30 م، وسعر التذكرة درجة أولى 80 جنيها، درجة ثانية 65 جنيها.

يسافر قطار رقم 917 (VIP) من القاهرة الساعة 3:00 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 5:30 م، وسعر التذكرة درجة أولى 145 جنيها، درجة ثانية 115 جنيها.

يغادر قطار رقم 915 (أكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 3:20 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 6:20 م، وسعر التذكرة درجة أولى 80 جنيها، درجة ثانية 65 جنيها.

ينطلق قطار رقم 921 (VIP) من القاهرة الساعة 6:00 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 8:35 م، وسعر التذكرة درجة أولى 145 جنيها، درجة ثانية 115 جنيها.

يسافر قطار رقم 2027 (تالجو) من القاهرة الساعة 7:00 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 م، وسعر التذكرة درجة أولى 225 جنيها، درجة ثانية 150 جنيها.

يغادر قطار رقم 931 (أكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 8:15 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:35 م، وسعر التذكرة درجة أولى 80 جنيها، درجة ثانية 65 جنيها.

ينطلق قطار رقم 935 (VIP) من القاهرة الساعة 10:30 م، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 ص، وسعر التذكرة درجة أولى 145 جنيها، درجة ثانية 115 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات خط «بنها - بني سويف»

ينطلق قطار رقم 158 من القاهرة الساعة 09:45 صباحًا، يصل إلى بني سويف الساعة 12:30 مساءً.

يغادر قطار رقم 186 من القاهرة الساعة 12:10 مساءً، يصل إلى بني سويف الساعة 03:44 مساءً.

يسافر قطار رقم 164 من القاهرة الساعة 02:35 مساءً، يصل إلى بني سويف الساعة 05:28 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1008 من القاهرة الساعة 10:20 مساءً، يصل إلى بني سويف الساعة 12:53 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات خط بنها ميت غمر

ينطلق قطار رقم 1904 من الساعة 7:55 صباحاً، ويصل الساعة 8:34 صباحاً.

يغادر قطار رقم 902 من الساعة 8:34 صباحاً، ويصل الساعة 9:25 صباحاً.

ينطلق قطار رقم 912 من الساعة 2:04 صباحاً، ويصل الساعة 2:55 عصراً.

يغادر قطار رقم 914 من الساعة 3:40 عصراً، ويصل الساعة 4:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 922 من الساعة 6:11 مساءً، ويصل الساعة 6:51 مساءً.

يغادر قطار رقم 930 من الساعة 10:40 مساءً، ويصل الساعة 11:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 944 من الساعة 6:50 صباحاً، ويصل الساعة 7:36 صباحاً.

يغادر قطار رقم 946 من الساعة 7:11 صباحاً، ويصل الساعة 8:00 صباحاً.

ينطلق قطار رقم 948 من الساعة 7:39 صباحاً، ويصل الساعة 8:26 صباحاً.

يغادر قطار رقم 952 من الساعة 9:10 صباحاً، ويصل الساعة 9:56 صباحاً.

ينطلق قطار رقم 956 من الساعة 4:40 مساءً، ويصل الساعة 6:14 مساءً.

يغادر قطار رقم 994 من الساعة 7:53 مساءً، ويصل الساعة 8:26 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطار بنها - ميت غمر

قطار رقم 900 (الدرجة الأولى): 36.4 جنيه.

قطار رقم 912 (الدرجة الأولى): 36.4 جنيه.

قطار رقم 914 (الدرجة الأولى): 36.4 جنيه.

قطار رقم 922 (الدرجة الأولى): 36.4 جنيه.

قطار رقم 930 (الدرجة الأولى): 36.4 جنيه.

قطار رقم 944 (الدرجة الثانية): 26 جنيه.

قطار رقم 946 (الدرجة الثانية): 26 جنيه.

قطار رقم 948 (الدرجة الثانية): 26 جنيه.

قطار رقم 952 (الدرجة الثانية): 26 جنيه.

قطار رقم 956 (الدرجة الثانية): 26 جنيه.

قطار رقم 966 (الدرجة الثانية): 26 جنيه.

قطار رقم 994 (الدرجة الثانية): 26 جنيه.

مواعيد القطارات اليوم

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