مواعيد القطارات اليوم الخميس 6-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع انتهاء الأسبوع العملي والدراسي، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد القطارات ليتمكنوا من تنظيم تنقلاتهم بشكل مريح وفعال، ويتطلع الكثيرون اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، لمعرفة جداول القطارات ووسائل النقل المتاحة لضمان وصولهم إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، سواء للعمل أو الدراسة أو السفر.

وفي إطار الاهتمام المتزايد بمعرفة مواعيد القطارات مع نهاية الأسبوع، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، لتسهيل تنقلات المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأقل قدر من التأخير.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات النوم

ينطلق قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان الساعة 00.20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان الساعة 00.50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط الساعة 06.30 صباحاً.

ينطلق قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان الساعة 10.00 صباحاً.

ينطلق قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان الساعة 12.00 ظهراً.

ينطلق قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان الساعة 14.00 ظهراً.



ينطلق قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر الساعة 14.20 ظهراً.

ينطلق قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج الساعة 14.00 ظهراً.

ينطلق قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 16.00 عصراً.

ينطلق قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17.15 عصراً.

ينطلق قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17.30 عصراً.

ينطلق قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان الساعة 19.10 مساءً.

مواعيد القطارات

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية

ينطلق قطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية - القاهرة

ينطلق قطار رقم 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2022 من الإسكندرية الساعة 9:00 صباحًا أيام الجمعة والعطلات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

ينطلق قطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباحًا (اليوم التالي).

ينطلق قطار رقم 2031 من أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد قطارات الزقازيق - بنها

ينطلق القطار رقم 250 من الزقازيق الساعة 5:00 صباحًا ويصل بنها الساعة 5:50 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 944 من الزقازيق الساعة 6:00 صباحًا ويصل بنها الساعة 6:48 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 946 من الزقازيق الساعة 6:20 صباحًا ويصل بنها الساعة 6:48 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 947 من الزقازيق الساعة 6:27 صباحًا ويصل بنها الساعة 7:09 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 270 من الزقازيق الساعة 7:10 صباحًا ويصل بنها الساعة 8:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 952 من الزقازيق الساعة 8:25 صباحًا ويصل بنها الساعة 9:05 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 254 من الزقازيق الساعة 9:35 صباحًا ويصل بنها الساعة 10:25 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 186 من الزقازيق الساعة 11:27 صباحًا ويصل بنها الساعة 12:07 مساءً.

ينطلق القطار رقم 970 من الزقازيق الساعة 12:30 ظهرًا ويصل بنها الساعة 13:10.

ينطلق القطار رقم 256 من الزقازيق الساعة 13:15 ويصل بنها الساعة 14:15.

ينطلق القطار رقم 954 من الزقازيق الساعة 14:10 ويصل بنها الساعة 14:50.

ينطلق القطار رقم 258 من الزقازيق الساعة 15:15 ويصل بنها الساعة 16:05.

ينطلق القطار رقم 956 من الزقازيق الساعة 15:50 ويصل بنها الساعة 16:33.

ينطلق القطار رقم 260 من الزقازيق الساعة 16:40 ويصل بنها الساعة 17:30.

ينطلق القطار رقم 594 من الزقازيق الساعة 19:15 ويصل بنها الساعة 20:00.

ينطلق القطار رقم 960 من الزقازيق الساعة 20:15 ويصل بنها الساعة 20:56.

ينطلق القطار رقم 262 من الزقازيق الساعة 20:20 ويصل بنها الساعة 21:10.

ينطلق القطار رقم 340 من الزقازيق الساعة 21:20 ويصل بنها الساعة 21:49.

ينطلق القطار رقم 962 من الزقازيق الساعة 22:15 ويصل بنها الساعة 22:55.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس

الدرجة الأولى: 275 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 175 جنيهًا.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان:

المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

قنا: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

مواعيد القطارات اليوم



أسعار تذاكر قطارات النوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أسعار تذاكر قطارات النوم الجديدة، حيث سيتم تحديد الأسعار كما يلي: 1350 جنيهًا للكابينة المفردة و900 جنيه للكابينة المشتركة للمواطنين المصريين، أما بالنسبة للعرب، فقد تم تحديد سعر الكابينة المفردة بـ1750 جنيهًا والكابينة المشتركة بـ1400 جنيه.

وبالنسبة لعربات النوم، فقد تم تعديل أسعار التذاكر، حيث ارتفعت من 550 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للمصريين، بينما بلغ سعر التذكرة 1200 جنيه للعرب.

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