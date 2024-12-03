لو مسافر.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. ينشر موقع الموجز في التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث تقدم هيئة السكك الحديدية جدولاً محدثاً لجميع الرحلات داخل مصر.

وفي منتصف الأسبوع، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث تعتبر حركة القطارات في هذا اليوم ذات أهمية خاصة للكثير من المسافرين الذين يعتمدون عليها للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد. تشمل هذه الرحلات القطارات السريعة والمكيفة والعادية ، وتربط بين المدن الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطار التالجو على خط «القاهرة - الإسكندرية»

ينطلق القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2022 تالجو من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط «القاهرة - أسوان»

ينطلق القطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

ينطلق القطار رقم 2031 من أسوان الساعة 7 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

موعد القطارات اليوم

القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

ينطلق القطار رقم 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 905 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 917 مكيف من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 925 مكيف من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 923 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق القطار رقم 1203 روسي من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 23 روسي من القاهرة الساعة 4:30 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة الساعة 7:15 مساءً.

ينطلق القطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية للأقصر الساعة 10:15 مساءً.

القطارات اليوم

القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية - القاهرة»

ينطلق القطار رقم 8 روسي من الإسكندرية الساعة 5:10 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 3024 ثالثة مكيفة من الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 902 مكيف من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 906 مكيف من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 900 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 912 مكيف من الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 914 مكيف من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 916 مكيف من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 922 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:30 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 928 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 930 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً.

ينطلق القطار رقم 920 مكيف من الإسكندرية لطنطا الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 18 روسي من الإسكندرية الساعة 1:10 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 28 روسي من الإسكندرية الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - أسوان»

ينطلق القطار رقم 1902 مكيف من القاهرة الساعة 12:20 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 978 مكيف من القاهرة إلى أسيوط الساعة 6:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 980 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 8:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2010 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 982 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 986 مكيف من القاهرة إلى الأقصر الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 970 مكيف من بورسعيد إلى سوهاج الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 990 مكيف من القاهرة إلى سوهاج الساعة 4:00 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 2006 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 5:15 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 2012 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 5:30 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 872 مكيف من القاهرة إلى أسيوط الساعة 5:45 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 988 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2014 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 9:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 976 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 996 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 890 مكيف من القاهرة إلى سوهاج الساعة 11:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 974 روسي من القاهرة إلى الأقصر الساعة 5:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 1006 روسي من القاهرة إلى سوهاج الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 80 روسي من القاهرة إلى أسوان الساعة 8:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 1004 روسي من القاهرة إلى أسوان الساعة 9:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 160 روسي من القاهرة إلى الأقصر الساعة 12:15 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 972 روسي من القاهرة إلى أسيوط الساعة 2:20 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 188 روسي من القاهرة إلى أسوان الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 1014 روسي من القاهرة إلى أسوان الساعة 6:50 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 1012 روسي من القاهرة إلى أسوان الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا صباحًا

ينطلق قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحًا ويصل المنيا الساعة 9:35 صباحًا.

ينطلق قطار 978 مكيف روسي الساعة 6:30 صباحًا ويصل المنيا الساعة 10:40 صباحًا.

ينطلق قطار 636 فرنساوي الساعة 7:35 صباحًا ويصل المنيا الساعة 11:05 صباحًا.

ينطلق قطار 80 روسي الساعة 8:00 صباحًا ويصل المنيا الساعة 13:30 مساءً.

ينطلق قطار 980 VIP الساعة 8:00 صباحًا ويصل المنيا الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار 1004 روسي الساعة 9:30 صباحًا ويصل المنيا الساعة 13:00 مساءً.

ينطلق قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 صباحًا ويصل المنيا الساعة 13:15 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا ظهرًا

ينطلق قطار 982 مكيف الساعة 12:00 ظهرًا ويصل المنيا الساعة 15:30 مساءً.

ينطلق قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرًا ويصل المنيا الساعة 16:40 مساءً.

ينطلق قطار 934 VIP الساعة 1:10 ظهرًا ويصل المنيا الساعة 16:35 مساءً.

ينطلق قطار 186 مكيف محسن الساعة 1:30 ظهرًا ويصل المنيا الساعة 17:35 مساءً.

ينطلق قطار 970 مكيف الساعة 2:00 مساءً ويصل المنيا الساعة 17:50 مساءً.

ينطلق قطار 162 روسي الساعة 2:20 مساءً ويصل المنيا الساعة 18:55 مساءً.

ينطلق قطار 164 مكيف روسي الساعة 3:30 مساءً ويصل المنيا الساعة 19:15 مساءً.

ينطلق قطار 990 مكيف الساعة 4:00 مساءً ويصل المنيا الساعة 19:50 مساءً.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا مساءً

ينطلق قطار 874 روسي الساعة 5:30 مساءً ويصل المنيا الساعة 11:05 مساءً.

ينطلق قطار 871 مكيف الساعة 5:40 مساءً ويصل المنيا الساعة 9:10 مساءً.

ينطلق قطار 983 مكيف الساعة 6:25 مساءً ويصل المنيا الساعة 9:40 مساءً.

ينطلق قطار 935 VIP الساعة 7:00 مساءً ويصل المنيا الساعة 10:05 مساءً.

ينطلق قطار 872 مكيف روسي الساعة 7:45 مساءً ويصل المنيا الساعة 21:35 مساءً.

ينطلق قطار 188 روسي الساعة 8:00 مساءً ويصل المنيا الساعة 22:00 مساءً.

ينطلق قطار 988 مكيف روسي الساعة 9:00 مساءً ويصل المنيا الساعة 22:20 مساءً.

ينطلق قطار 1014 روسي الساعة 9:30 مساءً ويصل المنيا الساعة 22:30 مساءً.

ينطلق قطار 1009 روسي الساعة 9:50 مساءً ويصل المنيا الساعة 1:15 صباحًا.

ينطلق قطار 976 VIP الساعة 11:00 مساءً ويصل المنيا الساعة 3:30 صباحًا.

ينطلق قطار 2014 VIP الساعة 11:30 مساءً ويصل المنيا الساعة 4:20 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

كيفية حجز تذاكر القطارات أونلاين 2024

يمكنك حجز تذاكر القطارات أونلاين لعام 2024 عبر عدة طرق ميسرة وسهلة، لتوفير الوقت والجهد، وينشر موقع الموجز فيما يلي كافة التفاصيل:

الحجز عبر الموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر: يمكنك حجز تذاكر القطارات أونلاين من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، هذا الموقع يتيح لك شراء التذاكر بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.

الحجز عبر تطبيق سكك حديد مصر: يمكنك تحميل التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على هاتفك المحمول:

لأصحاب هواتف الأندرويد، يمكنهم تحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي.

أما لأصحاب هواتف الأيفون، يمكنهم تحميل التطبيق عبر متجر آبل، يتيح لك التطبيق حجز التذاكر بكل سهولة ويسر، إضافة إلى إمكانية متابعة مواعيد القطارات وأي تحديثات متعلقة بالرحلات.

أما لأصحاب هواتف الأيفون، يمكنهم تحميل التطبيق عبر متجر آبل، يتيح لك التطبيق حجز التذاكر بكل سهولة ويسر، إضافة إلى إمكانية متابعة مواعيد القطارات وأي تحديثات متعلقة بالرحلات. الحجز من خلال منظومة الدفع الفوري: يمكنك أيضًا حجز تذاكر القطارات عبر منظومة الدفع الفوري عن طريق وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتشمل هذه الشركات: مثل: فوري، أمان، ضامن، باي، خدماتي، ماجيك باي، كاش كول، طلقة.

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