سكك حديد مصر.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع اقتراب نهاية الأسبوع، يبدأ العديد من المواطنين في البحث عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى مختلف المحافظات لتخطيط سفرهم بشكل مناسب، في هذا السياق، تقدم هيئة سكك حديد مصر جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بما يشمل القطارات السريعة والمكيفة والقطارات العادية المتوجهة من القاهرة إلى مدن مثل الإسكندرية، طنطا، المنصورة، أسيوط، وغيرها من الوجهات.

مواعيد القطارات اليوم

وينشر موقع الموجز في التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، من القاهرة إلى مختلف المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات خد القاهرة الإسكندرية واسعار تذاكر القطارات

قطار رقم 119 ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 ص ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:50 ص، ويأتي سعر التذكرة: 65 جنيه.

قطار رقم 903 ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 ص ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 ص، ويصل سعر التذكرة درجة أولى: 80 جنيه، درجة ثانية: 65 جنيه.

قطار رقم 2025 (تالجو إسباني) ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ص ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 ص، ويبلغ سعر التذكرة درجة أولى: 225 جنيه، درجة ثانية: 150 جنيه.

قطار رقم 901 (أكسبريس مكيف إسباني) ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ص ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:15 ص، وتصل سعر التذكرة درجة أولى: 80 جنيه، درجة ثانية: 65 جنيه.

قطار رقم 905 (VIP) ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 ص ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:30 ص، ويأتي سعر التذكرة درجة أولى: 145 جنيه، درجة ثانية: 115 جنيه.

قطار رقم 911 (أكسبريس مكيف) ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 ص ويصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 م.

قطار رقم 89 (توربيني) ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ص ويصل إلى الإسكندرية الساعة 1:55 م، ويبلغ سعر التذكرة درجة أولى: 105 جنيه، درجة ثانية: 75 جنيه.

قطار رقم 913 (أكسبريس إسباني) ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 2:50 م، ويأتي سعر التذكرة درجة أولى: 80 جنيه، درجة ثانية: 65 جنيه.

قطار رقم 2023 (تالجو) ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 م، وتصل سعر التذكرة درجة أولى: 225 جنيه، درجة ثانية: 150 جنيه.

مواعيد القطارات

قطار رقم 919 (أكسبريس مكيف إسباني) ينطلق من القاهرة الساعة 2:25 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 6:30 م، ويبلغ سعر التذكرة درجة أولى: 80 جنيه، درجة ثانية: 65 جنيه.

قطار رقم 917 (VIP) ينطلق من القاهرة الساعة 3:00 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 5:30 م، ويصل سعر التذكرة درجة أولى: 145 جنيه، درجة ثانية: 115 جنيه.

قطار رقم 915 (أكسبريس مكيف إسباني) ينطلق من القاهرة الساعة 3:20 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 6:20 م، وسعر التذكرة درجة أولى: 80 جنيه، درجة ثانية: 65 جنيه.

قطار رقم 921 (VIP) ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 8:35 م، وتبلغ سعر التذكرة درجة أولى: 145 جنيه، درجة ثانية: 115 جنيه.

قطار رقم 2027 (تالجو) ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 م، ويصل سعر التذكرة درجة أولى: 225 جنيه، درجة ثانية: 150 جنيه.

قطار رقم 931 (أكسبريس مكيف إسباني) ينطلق من القاهرة الساعة 8:15 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:35 م، وتبلغ سعر التذكرة درجة أولى: 80 جنيه، درجة ثانية: 65 جنيه.

قطار رقم 935 (VIP) ينطلق من القاهرة الساعة 10:30 م ويصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 ص، وسعر التذكرة درجة أولى: 145 جنيه، درجة ثانية: 115 جنيه.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

قطار رقم 808 ينطلق من المنصورة الساعة 3:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:50.

قطار رقم 378 ينطلق من المنصورة الساعة 4:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:25.

قطار رقم 3018 ينطلق من المنصورة الساعة 5:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:20.

قطار رقم 948 ينطلق من المنصورة الساعة 5:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:20.

قطار رقم 1914 ينطلق من المنصورة الساعة 6:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 334 ينطلق من المنصورة الساعة 7:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:00.

قطار رقم 964 ينطلق من المنصورة الساعة 7:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:15.

قطار رقم 380 ينطلق من المنصورة الساعة 9:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:35.

قطار رقم 382 ينطلق من المنصورة الساعة 10:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 3:30.

قطار رقم 384 ينطلق من المنصورة الساعة 12:40 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 5:35.

قطار رقم 386 ينطلق من المنصورة الساعة 2:00 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:45.

قطار رقم 966 ينطلق من المنصورة الساعة 3:05 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:15.

قطار رقم 336 ينطلق من المنصورة الساعة 4:00 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 7:40.

قطار رقم 388 ينطلق من المنصورة الساعة 4:25 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 9:30.

قطار رقم 994 ينطلق من المنصورة الساعة 5:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 392 ينطلق من المنصورة الساعة 6:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:40.

قطار رقم 340 ينطلق من المنصورة الساعة 7:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:25.

قطار رقم 968 ينطلق من المنصورة الساعة 8:55 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:50.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة المنصورة

قطار رقم 377 ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 10:35.

قطار رقم 941 ينطلق من القاهرة الساعة 5:15 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 8:55.

قطار رقم 379 ينطلق من القاهرة الساعة 9:15 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 11:20.

قطار رقم 965 ينطلق من القاهرة الساعة 7:15 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 10:10.

قطار رقم 381 ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 1:20.

قطار رقم 967 ينطلق من القاهرة الساعة 9:30 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 12:25.

قطار رقم 383 ينطلق من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 3:15.

قطار رقم 333 ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا ويصل المنصورة الساعة 3:25.

قطار رقم 385 ينطلق من القاهرة الساعة 12:35 ظهرًا ويصل المنصورة الساعة 5:40.

قطار رقم 949 ينطلق من القاهرة الساعة 1:10 ظهرًا ويصل المنصورة الساعة 4:10.

قطار رقم 341 ينطلق من القاهرة الساعة 2:10 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 6:00.

قطار رقم 3017 ينطلق من القاهرة الساعة 2:15 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 4:25.

قطار رقم 807 ينطلق من القاهرة الساعة 4:20 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 7:10.

قطار رقم 391 ينطلق من القاهرة الساعة 4:35 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 9:35.

قطار رقم 1915 ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 مساءً ويصل المنصورة الساعة 7:35.

قطار رقم 393 ينطلق من القاهرة الساعة 5:40 مساءً ويصل المنصورة الساعة 10:40.

قطار رقم 969 ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل المنصورة الساعة 10:30.

قطار رقم 339 ينطلق من القاهرة الساعة 8:40 مساءً ويصل المنصورة الساعة 12:00 منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم

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