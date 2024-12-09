موعد وصول نوة الفيضة الصغرى .. إليك تفاصيلها وحالة الطقس

نوة الفيضة الصغرى .. مع اقتراب فصل الشتاء 2024، ازداد البحث عن موعد وصول نوة الفيضة الصغرى، والتي تعد من النوات الشديدة التي تشهدها مصر هذا العام، ومن المتوقع أن تصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتبين الموجز موعد نوة الفيضة الصغرى وحالة الطقس اليوم في مصر.

موعد نوة الفيضة الصغرى في مصر

تبدأ نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، وتعتبر من أصعب النوات التي تضرب مدينة الإسكندرية، وتتزامن هذه النوة مع طقس غير مستقر وأمطار غزيرة تصاحبها رياح شمالية غربية قوية. ويُذكر أن هذه النوة قد تتقدم أو تتأخر يومًا أو يومين عن موعدها المعتاد.

حالة الطقس

لماذا سُميت بنوة الفيضة الصغرى؟

أطلق عليها اسم نوة الفيضة بسبب ارتفاع أمواج البحر التي تتجاوز سور الكورنيش وتصل إلى الطرق، وتُعد من أبرز النوات التي تؤثر على المدينة خلال فصل الشتاء.

تتبعها نوة عيد الميلاد، التي تصادف احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.



حالة الطقس المتوقعة أثناء النوة نهارا

طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة، الصغرى 15 درجة.

الوجه البحري: العظمى 22 درجة، الصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة، الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 27 درجة، الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة، الصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة، الصغرى 11 درجة.

نصائح للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى

قدمت المحافظات الساحلية مجموعة من الإرشادات لتجنب المخاطر أثناء النوة:

1. إلغاء المواعيد غير الضرورية لتجنب صعوبة التحرك خلال الأمطار الغزيرة.

2. تقليل استخدام السيارات لتسهيل حركة عربات شفط المياه.

3. تجنب السير بسرعات تتجاوز 60 كم/ساعة والحفاظ على مسافات أمان كبيرة.

4. الابتعاد عن الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

تأثير النوات على المناطق الساحلية

تُعد النوات، ومنها نوة الفيضة الصغرى، من أبرز سمات فصل الشتاء في المناطق الساحلية، وتواجه المحافظات تحديات كبيرة، من بينها الأمطار الغزيرة وارتفاع أمواج البحر، وكما تعمل أجهزة المحافظة على الاستعداد للتعامل مع النوات بتجهيز البنية التحتية وتقوية شبكات تصريف مياه الأمطار.

سمات فصل الخريف والشتاء

يُعد فصل الخريف فصلًا انتقاليًا بين الصيف والشتاء، يتميز باعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار، وتشير التنبؤات إلى زيادة معدلات الأمطار بسبب التغيرات المناخية، أما فصل الشتاء، الذي يبدأ في 21 ديسمبر 2024، فيشهد حالات من عدم الاستقرار الجوي وزيادة فرص العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، خاصة على السواحل الشمالية.

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