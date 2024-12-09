الآخيرة في الاسكندرية لهذا العام ...نوة الفيضة اكتشف موعدها

نقترب من توديع عام 2024 وقد حدد الاثنين الموافق 31 ديسمبر كأخر ايامنا مع هذا العام لكن شتاء هذا العام في الاسكندرية ربما كان الاقسى بالنسبة لها مع تكرر هبوب النوات عليها وبشكل خاص نوة قاسم حيث ان اليوم كانت نهايتها ينشر لكم الموجز الموعد المحدد لاخر نوات العام 2024 على الاسكندرية والذي قد اطلق عليها نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة الصغرى والموعد المحدد لها

تبين ان الموعد التي تشرع به نوة الفيضة الصغرى تقلباتها الحوية هو 19 ديسمبر من العام الجاري ,كما تشير التوقعات بان تصبح نوة الفيضة الصغرى من اشد واقوى النوات التي واجهتها مدينة الاسكندرية يوما اذ انها ترتبط بطقس شديد الاضطراب وهطول الامطار بغزارة وسواد البرودة في كافة انحاء المحافظة لدرجة تصل الى الصقيع وهبوب شديد وعنيف للرياح

معلومات عن نوة الفيضة الصغرى

ان نوة الفيضة الصغرى تعد من النوات الشتوية التي تشهدها الاسكندرية والتي تتسم بطقس بارد وذات اثار بالغة على المسار اليومي للحياة في المحافظة حيث تبدأ الرياح الشمالية الغربية في الهبوب وينتج عن نشاطها القوى علو مرتفع للعاية بين موجات البحر مما يجلب اثر سلبي على فكرة الملاحة البحرية ؤالاضافة الى امطار شديدة الغزارة قد تسبب بانتشار التكتلات المائية في شوارع الاسكندرية

الاثار التي تسببها نوة الفيضة الصغرى في المدينة

ونظرا لهذه الاخبار كشفت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عن ايقاء المدينة ضمن حالة الطوارئ القصوى في حالة حدوث اي تغيير غير متوقع في الطقس قد تحل على المدينة قبل نوة الفيضة الصغرى

اذ ان المدينة شرعت في تأهيل نفسها لتشهد الامطار الرعدية التي ستهطل طول مدة النوة مما قد يؤدى الى ايقاف الحركة المرورية في المدينة مع تجنب سكان الاسكندرية للسير في الشوارع نتيجة الطقس البارد وارتفاع درجة الرطوبة في الجو

الاختلافات بين نوة قاسم ونوة الفيضة الصغرى

حيث ان فصل الشتاء يبدأ في 21 من ديسمبر من كل عام فهذا يجعل نوة الفيضة الصغرى البوادر الاولى من الشتاء للمدينة مما قد يجعلها اقوى واصعب عما سبق من النوات لهذا العام نتيجة الامطار القوية والرياح العاصفة والعلو الشديد بين موج البحر التي ترتبط بهذه النوة

نوات قادمة في الاسكندرية خلال الشتاء

نوة الفيضة الكبرى: 12 يناير 2025

نوة الغطاس: 18 يناير 2025

نوة الكرم: 28 يناير 2025

نوة الشمس الصغرى: 18 فبراير 2025

نوة السلوم: 2 مارس 2025

نوة الحسوم: 9 مارس 2025

اقرأ ايضا:موعد وصول نوة الفيضة الصغرى .. إليك تفاصيلها وحالة الطقس

حالة الطقس في الإسكندرية الفترة الحالية وتوقعات الأرصاد الجوية