متى ستنتهي نوة قاسم في الاسكندرية؟.. اكتشف التفاصيل

تعاني الان مدينة الاسكندرية من طقس سيئ للغاية ونتج هذا بسبب نوة قاسم والتي وصفت بانها اخطر نوات الشتاء والتي كانت قد استهلت في يوم الاربعاء الماضي 4 ديسمبر 2024 والذي من المفترض ان تختفي اثارها من الجو بحلول اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2024 وتواجه المدينة العظيمة المبنية منذ فترة ما قبل الميلاد في مصر مجموعة من النوات مما جعلت سكان المحافظة التهيئة لانفسهم ولاسرهم في مثل هذا الطقس والتي قد تسود الجواء في اوقات غير متوقعة بالمرة وتجلب اثارا كبيرا على مسار الحياة اليومية لأهل الاسكندرية، ويستعرض الموجز تفاصيل النوة.

ماهي نوة قاسم ؟

نوة قاسم هي واحدة من اقوى نوات الشتاء في محافظة الاسكندرية اذ سادتها عواصف ورياح حنوبية غربية ادت الى علو موج البحر الى ما يزيد عن ال6 امتار مما وضعها من اشد واخطر التقلبات الجوية التي شهدتها الاسكندرية يوما

موعدها النهائي ؟

مرت خمسة ايام كاملة والاسكندرية تعاني من الجو السيئ الذي صاحب نوة قاسم لكن للمعاناة نهاية اخيرا حيث ان بدأ من الغد الاثنين التاسع من ديسمبر حيث ان الاجواء ستبدأ بالعودة ببطئ الى الاوضاع الطبيعية مع استمرار تأثير فصل الشتاء بالطبع على الاجواء العامة

كيف اثرت نوة على الاسكندرية ؟

قال عنها خبراء "الهيئة العامة لميناء الاسكندرية " بانها واحدة من اصعب واقوى موجات الطقس قي فصل الشتاء حيث اتسمت هذه العاصفة باثار خطرة للغاية حيث اتى بالتوازي معها امواج مضطربة خلال حركة الملاحة القوية علو شديد في الموج وصل الى ما زاد عن علو الست امتار مما نتج عنه ايقاف اضطراري لحركة السفن ةاي انشطة بحرية وقد عانى البعض بممارستهم حياتهم اليومية لكنهم لم يكن اي تأثير قويا

تسونامي البحر المتوسط

وكانت نوة قاسم من الشدة والاثار القوية حتى وصفت من قبل الصيادين في محافظة الاسكندرية بتوسونامي البحر ومع ذللك كانت تمر عواصفها في بعض الاوقات بدون اثار خطرة

نوات شتوية ستشهدها الاسكندرية خلال الشتاء الحالي

نوة الفيضة الصغيرة: 19 ديسمبر 2024. نوة عيد الميلاد: 28 ديسمبر 2024. نوة الفيضة الكبرى: 12 يناير 2025. نوة الغطاس: 18 يناير 2025. نوة الكرم: 28 يناير 2025. نوة الشمس الصغرى: 18 فبراير 2025. نوة السلوم: 2 مارس 2025. نوة الحسوم: 9 مارس 2025.

اقرأ ايضا :برد قارس وأمطار.. تحذير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا الاثنين 9-12-2024.. أجواء مستقرة والعظمي في القاهرة 22