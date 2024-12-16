نوة الفيضة الصغرى .. حالة الطقس في الإسكندرية وتحذيرات هامة

تعد نوة الفيضة الصغرى من أشد النوات التي تضرب محافظة الإسكندرية سنويًا، حيث تتميز بتقلبات جوية حادة واضطراب في حالة البحر الأبيض المتوسط، ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية في المدينة.

ومن المتوقع أن تبدأ نوة الفيضة الصغرى، هذا العام يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة 48 ساعة مما يثير القلق بشأن تأثيراتها على السواحل المصرية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

ظاهرة نوة الفيضة الصغرى 2024

تعتبر نوة الفيضة الصغرى 2024، من أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها الإسكندرية في فصل الشتاء، حيث تصاحبها تقلبات جوية شديدة تشمل هطول أمطار غزيرة، عواصف رعدية، ورياح قوية قد تصل إلى حد العواصف. كما يصاحب هذه النوة اضطراب في حالة البحر، مما يشكل تهديدًا للملاحة البحرية، لا سيما للسفن العاملة في البحر الأبيض المتوسط.

نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية



نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية

تأثيرات نوة الفيضة الصغرى حيث تمتد إلى العديد من المحافظات الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، خاصة السواحل الشرقية والغربية للبلاد، إضافة إلى مناطق مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة والجيزة. ومع هذه التوقعات، تتخذ السلطات المحلية في هذه المناطق إجراءات احترازية استعدادًا لهذه التقلبات الجوية الحادة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يبدأ الطقس في التحول اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث يرتفع مستوى سرعة الرياح، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، خاصة في المناطق الساحلية.

موعد انتهاء نوة الفيضة الصغرى

كما انه من المتوقع أن تستمر نوة الفيضة الصغرى حتى نهاية يوم الأربعاء، مما يستدعي استعدادًا من المواطنين والسلطات لمواجهة تحديات هذه النوة، التي تُعد من أشد الظواهر المناخية تأثيرًا في المنطقة.



سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى

أما عن سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم، فيرجع ذلك إلى أن البحر المتوسط يفيض خلالها، وتعلو أمواجه على نحو كبير، يتعدى سور الكورنيش إلى نهر الطريق، كما تعد نوة الفيضة الصغرى 2024 تحديا كبيرا لمحافظة الإسكندرية، حيث تتطلب الاستعداد التام من جميع الجهات المختصة لضمان تقليل الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة الجوية، ومن المهم أن يتعاون المواطنون مع السلطات المحلية ويأخذوا الحيطة في التعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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