أمطار متوسطة ودرجات حرارة منخفضة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة التي تشهدها البلاد في الساعات القادمة، محذرة عن تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، وبالإضافة إلى تقلبات جوية تشهدها البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية على جميع الأنحاء، لذا، سيقدم لكم الموجز في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة اليوم في كافة المحافظات

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، عن أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أيضاً، ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ورصدت خرائط الطقس نشاطاً للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد أيضاً وذلك على فترات مختلفة.

ونوهت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار بسيطة على مناطق معينة من السواحل الشمالية وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:2.25 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى متغيرة وارتفاع الموج من 1.5:2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 23 درجة والصغرى 06 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 26 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

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