سوء الأحوال الجوية تهدد تعطيل الدراسة غداً .. حقيقة هذا

تعددت الأنباء التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية بشأن تعطيل الدراسة من الأحد إلى الخميس المقبل ،وانتشرت تلك الأخبار علي مواقع التواصل الأجتماعي وكذلك تحذيرالهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة.

ورغم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن قرار تعطيل الدراسة من اختصاص المحافظين وفقًا لظروف كل محافظة، تظل المسألة محل جدل بين أولياء الأمور والطلاب.

ويستعرض الموجز ، أبرز التصريحات الرسمية وآراء المسؤولين حول إمكانية تعطيل الدراسة بالمحافظات الساحلية، بالإضافة إلى تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة وتأثيرها على قرارات تعطيل الدراسة.

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أن القرارات المتعلقة بمنح إجازات طارئة في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، من اختصاص المحافظين، وليس الوزارة.

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا

وفيما يخص التعليم العالي، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن رؤساء الجامعات مفوضون باتخاذ القرارات المناسبة بشأن الإجازات الطارئة، بالتنسيق مع المحافظات التي تقع بها الجامعات.

وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع الجوية في محافظات القاهرة الكبرى مستقرة، مؤكدة انتظام الدراسة غدًا في جميع الجامعات والمعاهد، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تأتي هذه التصريحات، في ظل متابعة مستمرة للتقلبات الجوية التي تشهدها بعض المحافظات، حرصًا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية.

توقعات الطقس غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بداية من غد الثلاثاء، بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد، مع احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة، الصغرى 12 درجة.

الوجه البحري: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة، الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة، الصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة، الصغرى 11 درجة.

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