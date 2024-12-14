تعرف على تفاصيل حالة الطقس في أسبوع بمصر ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس.. تتوقع الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس المعتدل على معظم المناطق في مصر خلال الأسبوع المقبل، مع درجات حرارة تتراوح بين المتوسطة والمنخفضة في العديد من المناطق، وهذا التوزيع يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وتزداد في المناطق الجنوبية، ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وكذلك التوقعات ليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 في مناطق مختلفة من البلاد.

ويستعرض الموجز، تفاصيل حالة الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 على النحو التالي..

القاهرة والوجه البحري

العظمى: 21 درجة مئوية

الصغرى: 12 درجة مئوية

طقس معتدل مع سماء صافية إلى غائمة جزئياً، والرياح تكون معتدلة.

شمال الصعيد

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 8 درجات مئوية

طقس بارد قليلاً في الليل مع أجواء مشمسة خلال النهار.

جنوب الصعيد

العظمى: 27 درجة مئوية

الصغرى: 9 درجات مئوية

طقس دافئ نسبياً، مع درجات حرارة مرتفعة خلال النهار مقارنةً بالليل.

الساحل الشمالي

العظمى: 21 درجة مئوية

الصغرى: 9 درجات مئوية

طقس معتدل إلى بارد ليلاً مع رياح خفيفة.

سيناء

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 12 درجة مئوية

الطقس دافئ نهاراً ولطيف ليلاً.

البحر الأحمر

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 14 درجة مئوية

طقس معتدل، مناسب للأنشطة البحرية.

حالة الطقس

الإثنين 16 ديسمبر 2024.. توقعات الطقس في مختلف المناطق

القاهرة والوجه البحري

العظمى: 21 درجة مئوية

الصغرى: 12 درجة مئوية

الأجواء ستظل مستقرة مع طقس دافئ نهاراً وبارد ليلاً.

السواحل الشمالية

العظمى: 21 درجة مئوية

الصغرى: 9 درجات مئوية

الطقس سيبقى معتدلاً مع سماء غائمة جزئياً في بعض المناطق.

شمال الصعيد

العظمى: 21 درجة مئوية

الصغرى: 8 درجات مئوية

توقعات بسماء صافية وأجواء باردة قليلاً في المساء.

جنوب الصعيد

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 9 درجات مئوية

أجواء دافئة نهاراً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المساء.

حالة الطقس هذا الأسبوع

و يُتوقع أن تكون الأجواء في معظم المناطق لطيفة مع درجات حرارة معتدلة في القاهرة والوجه البحري والساحل الشمالي، بينما تكون أكثر دفئاً في الصعيد. يتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع، مع تحسن الطقس في معظم المناطق، مما يجعلها مناسبة للخروج والأنشطة الخارجية.

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