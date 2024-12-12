ارتفاع الأمواج 4 متر.. الأرصاد تحذر من حركة الملاحة البحرية غدًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي اليوم الخميس من حالة الطقس غدًا الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأمواج لـ 4 أمتار.

ويوضح الموجز حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة وأسباب تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

رياح شديدة واضطراب في حركة الملاحة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد المتوقع أن تصل سرعة الرياح من 60: 65 كم فى الساعة، محذرة من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، من ارتفاع بالأمواج من 3: 4 أمتار يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الأرصاد الجوية أن صباح الجمعة سيشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبينت الأرصاد أن طقس الغد سيكون معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد: على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية والبعد الأشجار

ومن جانبها نصحت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

درجات الحرارة غدًا الجمعة بمحافظات مصر

القاهرة: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

بنها: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

دمنهور: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

وادي النطرون: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

الزقازيق: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

شبين الكوم: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

طنطا: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.دمياط: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 18 درجة.

الاسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

السويس: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

رفح: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

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