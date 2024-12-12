بأسعار مخفضة.. وزارة التموين تطرح كراتين للسلع الغذائية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كراتين للسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ستكون متاحة بشركة "دلتا ماركت" .

ويستعرض الموجز في السطور التالية الثلاث نماذج لـ كراتين السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتي تتيحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الكرتونة الأولى بسعر 400 جنيه وهذه مكوناتها

وبحسب وزارة التموين يشمل طرح كراتين للسلع الغذائية ما يلي:

الكرتونة الأولى على 11 صنف من السلع الغذائية الأساسية وتصل للمستهلك بسعر 400 جنيه ومكوناتها هي:

السلع الغذائية

2 كيلو جرام من الأرز.

كيلو مكرونة.

كيلو شعرية.

2 كيلو جرام سكر.

كيلو دقيق معبأ.

نصف كيلو جرام من الفول المعبأ.

نصف كيلو جرام من العدس

نصف كيلو جرام من اللوبيا.

2 برطمان صلصة قها 300 جرام.

2 زجاجة زيت خليط 800 جرام.

2 ملح 300 جرام

كما يضم طرح كراتين للسلع الغذائية أيضًا الآتي:

الكرتونة الثانية بسعر 500 جنيه وهذه محتوياتها

وتضم الكرتونة الثانية 13 صنفا وتصل للمواطن بسعر 500 جنيه وتتضمن السلع الغذائية التالية:

2 كيلو أرز.

1 كيلو جرام مكرونة.

2 كيلو جرام سكر.

6 عبوات شاي 40 جرام.

صلصة قها 300 جرام

كيلو جرام من الدقيق المعبأ.

فول معبأ 500 جم

عدس 500 جم

لوبيا معبأة: 500 جم

3 زيت خليط: 800 مل

فول تدميس 400 جم

2 سمن: بوزن350 جم

السلع الغذائية

ويشتمل طرح كراتين للسلع الغذائية على الآتي:

الكرتونة الثالثة بسعر 800 جنيه

أما الكرتونة الثالثة تحتوي علي 12 سلعة بسعر 800 جنيه، وتحتوي على

أرز 5 كجم.

مكرونة 5 كجم.

شعرية 3 كجم.

سكر 5 كجم.

4 صلصة 300 جم.

دقيق ورقي معبأ 2 كجم.

فول معبأ 500 جم.

علبة سمن بوزن 1.5 كجم.

3 شاي 40 جم.

3 زيت خليط 800 مل.

ملح 300 جرام.

يذكر أن وزارة التموين أكدت في بيان وزاري أن طرح كراتين للسلع الغذائية تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الأسر المصرية خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.

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