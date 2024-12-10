رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والفئات المستحقة

بطاقة التموين.. وضعت وزارة التموين شروطاً من أجل إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.

كما حددت أيضاً «التموين» الفئات المستحقة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 ولم يتم فتح باب التقديم إلا لهذه الفئات فقط، وهذا ما سيرصده لكم الموجز فيما يلي.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وصرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 إلا لأبناء أسر الضمان الإجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين

وذكرت وزارة التموين في وقت ماضي إنه لا يوجد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 إلا لأبناء أسر الضمان الإجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية فقط.

طرق إضافة المواليد على بطاقة التموين

وحددت الوزارة طرق إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وذلك للتسهيل على الفئات المستحقة التي أقرت بها الوزارة.

1- سجل الدخول على بوابة مصر الرقمية من هذا الرابط.

2- وبعدها ادخل على التموين.

3- ثم اضغط على إضافة أبناء غير مقيدين.

4- وبعد ذلك سجل رقم الهاتف والرقم السري.

5- والآن اضغط على إضافة أسرتي غير المقيدين في وزارة التموين.

6- وفي هذه الخطوة سجل اسم المولود الذي ترغب في إضافته على بطاقة التموين.

7- وقم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمولود والموجود في شهادة الميلاد.

8- وأخيراً اضغط على ضم الأبناء حتى يتم إضافة المولود على بطاقة التموين.

من هم الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

اشترطت وزارة التموين بعض من الفئات المستحقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين 2024 وهم كما يلي:

- أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

- وحاملي كارت الخدمة المتكاملة ومعاش التضامن الإجتماعي.

- وأيضاً أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- وأبناء الأسر البديلة.

بطاقة التموين من وزارة التموين

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