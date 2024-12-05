ارتفاع الدولار يهدد أسعار السلع الغذائية في 2025.. تفاصيل

يتساءل الكثير من الناس عن مصير أسعار السلع الغذائية بعد الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار اليوم، الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة العديد من المنتجات الأساسية في الأسواق, وبينما يحاول المواطنون التكيف مع هذه التغيرات، تزداد المخاوف بشأن استقرار الأسعار في المستقبل القريب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

ينشر “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية في منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, بعد ارتفاع سعر الدولار, وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

سجلت أسعار السلع الغذائية تغييرات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفعت بعض الأسعار بينما تراجعت أخرى, وكانت الأسعار كما يلي:

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر كيلو الأرز المعبأ: 34.16 جنيه، بزيادة 4 قروش.

سعر كيلو الفول المعبأ: 55.21 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ: 26.05 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

سعر لتر زيت عباد الشمس: 83.09 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ: 36.35 جنيه، بزيادة 46 قرشًا.

سعر كيلو المكرونة المعبأة: 31.34 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

سعر كيلو العدس المعبأ: 60.17 جنيه، بتراجع 5.5 جنيه.

سعر لتر زيت الذرة: 102.93 جنيه، بزيادة 3.09 جنيه.

سعر كيلو الأرز السائب: 28.46 جنيه، بتراجع قرشين.

سعر كيلو الفول السائب: 44.97 جنيه.

سعر كيلو الجبن الأبيض: 134.16 جنيه، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الجبن الرومي: 263.28 جنيه، بزيادة 4.3 جنيه.

سعر كيلو اللبن السائب: 30.28 جنيه، بزيادة 76 قرشًا.

سعر كيلو المسلي الصناعي: 93.16 جنيه، بتراجع 11.39 جنيه.

توقعات أسعار السلع الغذائية في عام 2025

يتوقع المحللون أن تشهد أسعار السلع الغذائية في مصر مزيدًا من الارتفاع في عام 2025 نتيجة لتأثيرات الزيادة المستمرة في سعر الدولار, وتزامنًا ارتفاع سعر العملة الأمريكية، يواجه السوق المصري ضغوطًا متزايدة على وارداته من السلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

أسعار السلع الغذائية اليوم

أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع الدولار

ويتوقع الخبراء أن تتأثر أسعار المواد الغذائية بشكل خاص، إذ إن الكثير من هذه السلع يعتمد على الاستيراد من الخارج، مما يرفع تكلفة هذه السلع على المستهلكين.

ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار شهد ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، وكسر حاجز 50 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية لأول مرة منذ مارس الماضي عندما تم تعويم العملة, بينما ارتفع سعر الدولار في هذه العقود الآجلة يوم أمس ليصل إلى مستوى 58.85 جنيه, حسب وكالة بلومبرغ.

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