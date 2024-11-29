أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.. متى تنخفض؟

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي تقدم الموجز تفاصيل أسعار السلع الغذائية اليوم بالإضافة إلى سعر السلع التمويني عبر التقرير التالي:

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

يتساءل المواطنون عن موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية في ظل استقرارها الحالي، وفقًا لتصريحات خبراء الاقتصاد، فإن أي تراجع في الأسعار يعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، تحسين سلاسل التوريد، واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.95 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 55.15 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.66 جنيه.

عبوة زيت عباد الشمس: 81.96 جنيه.

كيلو السكر: 35 جنيهًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.76 جنيه.

عبوة مكرونة 400 جرام: 19 جنيهًا.

اسعار السلع التموينية



أسعار السلع التموينية

كيلو العدس المعبأ: 63.68 جنيه.

كيلو الفول المجروش: 55.35 جنيه.

كيلو الشاي: 224.05 جنيه.

شاي العروسة عبوة 40 جرام: 10 جنيهات.

شاي ليبتون عبوة 40 جرام: 12 جنيهًا.

كيلو المكرونة السائبة: 24.06 جنيه.

عبوة زيت الذرة لتر واحد: 92.15 جنيه.



أسعار البيض الأبيض والبلدي

كرتونة البيض الأبيض: 166 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: 157 جنيهًا.



ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

تشمل السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا الأرز، الدقيق، السكر، الزيوت، والمكرونة، بجانب العدس والفول كمصادر أساسية للبروتين النباتي.

وعلى جانب آخر تستمر السلع التموينية في توفير بدائل غذائية ميسورة التكلفة للأسر المصرية، وتحدث وزارة التموين أسعارها بشكل دوري لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأفضل الأسعار، حيث يعتبر الدعم المقدم من الحكومة المصرية على بطاقات التموين، من الاساسيات التى تعتمد عليها الاسرة المصرية في توفير السلع الأساسية للاستخدام الشهري، مما يوفر في ميزانية الاسرة.

وللحصول على المزيد من التحديثات، يمكنكم متابعة بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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