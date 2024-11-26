أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024.. موعد الصرف ونصيب الفرد

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024, تزامنًا مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لصرف السلع التموينية للمستفيدين بداية من الأول من ديسمبر 2024.

هل يوجد زيادة في أسعار السلع التموينية

طمأنت وزارة التموين المواطنين الذين تساءلوا عن احتمالية زيادات جديدة في أسعار السلع التموينية, بأنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024, مشيرة إلى استمرار صرف السلع بنفس أسعار الشهر الماضي.

أسعار السلع التموينية

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر كالتالي:

أسعار السلع التموينية

سعر سكر معبأ (كيلوجرام): 12.60 جنيه

سعر أرز معبأ (كيلوجرام): 12.60 جنيه

سعر زجاجة زيت (800 مللي): 30 جنيهًا

سعر شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات

سعر مكرونة معبأة (400 جرام): 6.50 جنيه

سعر دقيق معبأ (كيلوجرام): 18 جنيهًا

سعر فول معبأ (500 جرام): 9 جنيهات

سعر عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا

سعر مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا

سعر صلصة (300 جرام): 8 جنيهات

سعر مربى (350 جرام): 16 جنيهًا

سعر تونة مفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا

سعر جبنة تتراباك (250 جرام): 14 جنيهًا

سعر مسحوق عادي يدوي (800 جرام): 16 جنيهًا

سعر صابون غسيل (125 جرام): 3 جنيهات

سعر صابون تواليت (125 جرام): 7.50 جنيه

نصيب الفرد في التموين

خصصت وزارة التموين لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية حصة ثابتة من السلع الأساسية, تضمنت زجاجة زيت (800 مللي) لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة شهريًا، وكيلو سكر لكل فرد مع حد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية

موعد صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

تبدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية عبر المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية المعتمدة في أنحاء الجمهورية من يوم 1 ديسمبر 2024 وتستمر حتى نهاية, ويستفيد من هذا الدعم حوالي 23 مليون بطاقة تموينية، تشمل ملايين المواطنين من مختلف المحافظات.

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